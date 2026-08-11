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Lesão Náutico confirma nova lesão de Paulo Sérgio O centroavante não atua desde o Clássico dos Clássicos da Série B, no dia 30 de maio

O Náutico comunicou uma nova lesão do atacante Paulo Sérgio durante o processo de transição física.

De acordo com o Alvirrubro, o centroavante foi diagnosticado com uma lesão muscular grau 1 na panturrilha após a realização de exames.

Paulo Sérgio vai seguir em tratamento com a equipe de fisioterapia. O clube não detalhou o período de recuperação.

Paulo Sérgio na temporada

Paulo Sérgio entrou em campo pela última vez no dia 30 de maio, no clássico diante do Sport, pela 11ª rodada da Série B.

Desde essa partida, Paulo Sérgio vem convivendo com lesões e não entrou em campo.

Na temporada, Paulo Sérgio atuou em 15 partidas, com nove gols marcados.

No entanto, a maior parte desses jogos foram no Campeonato Pernambucano.

O centroavante só entrou em campo seis vezes, com apenas um gol marcado na vitória diante do Operário-PR.

Paulo Sérgio se envolveu em polêmica com os treinadores Hélio e Guilherme dos Anjos antes do início da Série B.

O centroavante teve uma proposta de transferência para o Cuiabá, também da segunda divisão. O atleta tentou uma valorização salarial junto ao Timbu e chegou a ser afastado por um tempo.



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