Náutico confirma Pivetti como treinador para 2027 e ex-volante Derley como coordenador técnico

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O Náutico confirmou a permanência do técnico Bruno Pivetti para a temporada de 2027. A oficialização aconteceu durante a coletiva de apresentação do novo vice-presidente de futebol, Emerson Barbosa, nos Aflitos, na manhã desta quinta-feira (12). Na ocasião, o dirigente também detalhou a nova estrutura do departamento, que contará com Daniel Kaminski como executivo e o ex-volante Derley na coordenação técnica.





O retorno à vice-presidência, cargo que já ocupou em 2017, foi tratado por Barbosa menos como uma questão pessoal e mais como uma missão institucional.

"Inicialmente, eu queria dizer que eu volto à cadeira de vice-presidente, muito mais por uma convocação, por uma missão do nosso clube, do que por qualquer outra questão pessoal. Sou um torcedor, como milhares de torcedores alvirrubros, que vem para dentro do clube para se dedicar, para fazer o melhor e para preservar os interesses do Náutico", explicou.

Emerson Barbosa, do Náutico. Foto: Paulo Matheus/CNC



Estrutura

O organograma apresentado pelo Alvirrubro busca descentralizar as decisões e resgatar a identidade do clube. Além de Emerson na vice-presidência, a gestão conta com os diretores estatutários Thiago Dias, Eduardo Henriques e Fábio Lins na diretoria operacional.

A grande novidade na articulação entre diretoria, elenco e comissão técnica é a chegada de Derley. Ex-volante e ídolo recente do último acesso do Timbu à Série A, ele assumirá a coordenação técnica.

"Essa foi uma necessidade que nós sentimos durante o ano. A torcida exigiu que os nossos atletas entendessem a grandeza do Náutico. Nós também observamos que o nosso mando de campo, por muitas vezes, não prevaleceu. E eu acho que a figura de Derley, como coordenador técnico, um ídolo recente da história do clube, que estava no nosso último acesso para a Série A, restabelece a esses jovens a importância de estar pisando aqui dentro. Todos que estiverem aqui precisam entender a grandeza de vestir essa camisa", contou Emerson.

Time do Náutico reunido nos Aflitos. Foto: Rafael Vieira/CNC



Sobre Pivetti, apesar do aproveitamento abaixo de 30% na reta final da Série B, a diretoria decidiu bancar a permanência do treinador. "Os números por si só falam do resultado que foi esses nove jogos do professor Bruno Pivetti aqui no Náutico. Mas quando eu falo de serenidade na análise, uma diretoria não pode se pautar apenas por um viés. Nós temos que entender o contexto que tudo isso aconteceu. Por uma questão de coerência, de justiça e de reconhecimento, ele será o nosso treinador na temporada 2027", explicou. Há 48 dias no clube, o comandante acumulou duas vitórias, dois empates e cinco derrotas.

Bruno Pivetti, técnico do Náutico. Foto: Rafael Vieira/CNC

Pés no chão e elenco

Fazendo um balanço de 2026, Emerson classificou a temporada como um "choque de realidade", marcada por oscilações, mas celebrou a permanência na Série B.



Para 2027, o clube adotará um controle orçamentário rigoroso, com um teto inicial de R$ 1,5 milhão para a folha salarial, que poderá crescer com novas parcerias comerciais, e a valorização da base como parte das soluções, sob o lema de que o único protagonista será o clube.



"Nós entendemos que a base precisa ser melhor olhada, ser melhor estruturada para que a gente de fato possa colher melhores frutos. Quem estiver achando que a base é problema para o clube, está enganado. A base faz parte das nossas soluções", argumentou.

Kauã Maranhão, atacante cria da base do Náutico. Foto: Rafael Vieira/CNC



Nos bastidores, a diretoria também já iniciou conversas para alinhar a espinha dorsal do elenco, avaliando atletas com contratos vigentes, como Jean Carlos, Vinícius, Borasi e Leo Índio, e aqueles na reta final de vínculo, como Muriel, Igor Fernandes e Victor Andrade. Paralelamente, a prioridade da gestão é a equalização dos passivos financeiros de 2026 para dar tranquilidade ao grupo e credibilidade ao mercado.

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