Náutico Náutico consegue liberação da CNRD e pode inscrever novos jogadores para a Série C O timbu estava punido por conta de uma dívida de quase R$ 300 mil com o zagueiro Tiago Alves

Fim da punição. Nesta sexta-feira (26), o Náutico conseguiu a liberação na Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD) para inscrever novos atletas. O clube estava punido por conta de uma dívida quase R$ 300 mil com o zagueiro Tiago Alves. A notícia foi antecipada pelo repórter Antônio Gabriel, da Rádio Jornal e confirmada à reportagem da Folha de Pernambuco por Luiz Gayão, diretor jurídico do Timbu.

Com a liberação do órgão, a expectativa do Náutico é de inscrever os dois zagueiros contratados: Danilo Cardoso e Wesley Júnior. Ambos já estão treinando com o elenco desde o início do mês.

Caso sejam regularizados ainda nesta sexta (26), no Boletim Informativo Diário da CBF (BID), os zagueiros ficam disponíveis para a partida deste sábado (27) contra o América-RN, pela Série C.

Vale lembrar que a punição não impedia a contratação de um novo treinador. Desde a demissão de Dado Cavalcanti, no dia 15 de maio, o Náutico está sendo comandado de forma interina por Otávio Augusto.

A punição

Tiago Alves jogou no Náutico em 2017, na disputa do Campeonato Pernambucano daquele ano. Foram 20 jogos defendendo a camisa alvirrubra e nenhum gol marcado. O zagueiro se transferiu para o Ceará ainda no ano de 2017. O Timbu acabou rebaixado para a terceira divisão e acumulou a dívida com o defensor.



