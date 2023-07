A- A+

Náutico Náutico consegue mais um efeito suspensivo e contará com torcida diante do Remo, no domingo (23) Timbu havia sido punido no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) por conta de confusão em partida contra o Confiança, no Batistão

Punido com dois jogos de portões fechados pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), pela confusão envolvendo a torcida alvirrubra e a do Confiança no último mês de junho, em Sergipe, o Náutico anunciou que conseguiu mais um efeito suspensivo e poderá contar com o apoio dos torcedores no jogo diante do Remo, no próximo domingo (23).

Em vídeo, o Presidente Diógenes Braga anunciou e celebrou o feito que o departamento jurídico do clube conseguiu. "No domingo, todos vocês (torcedores do Náutico) estarão nos Aflitos, no jogo contra o Remo, partida importantíssima para a classificação", disse o mandatário alvirrrubro.

Origem da Punição

O Timbu foi denunciado no Artigo 213 do do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que cita a pena por "Deixar de tomar providências capazes de prevenir e reprimir desordens em sua praça de desporto".. Mesmo jogando fora de casa, a equipe alvirrubra foi punida.

A confusão aconteceu na partida contra o Confiança, no estádio Batistão, no dia 12 de junho. As principais organizadas das duas equipes entraram em conflito antes do início do jogo.

