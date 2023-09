A- A+

Futebol Náutico consegue prorrogar prazo que suspende ações contra o clube Timbu aumentou para mais seis meses o tempo para reorganizar as finanças dentro do processo de Recuperação Judicial

O Náutico conseguiu nesta quarta (2) a prorrogação do prazo de mais seis meses para suspender as execuções contra o clube, reorganizando as finanças dentro do processo de Recuperação Judicial. A ampliação veio após o Timbu solicitar ao Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJ-PE) a ampliação do vencimento, que já tinha sido inicialmente de 180 dias.

Em junho deste ano, o Náutico detalhou o andamento do processo de recuperação judicial do clube, que foi deferido pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco em março deste ano e aprovado por unanimidade pelo Conselho Deliberativo do Timbu.

Do passivo sujeito à recuperação, da ordem de R$ 132 milhões, cerca de R$ 112 milhões são referentes a dívidas trabalhistas do clube – a maior parte delas com ex-jogadores e ex-treinadores do time de futebol profissional. O plano prevê ainda o tratamento da dívida fiscal (cerca de R$ 95 milhões de reais), que deve ser negociada em paralelo com as Fazendas Nacional e Municipal.

