Futebol Náutico: Conselho adia votação e aprova empréstimo de R$ 120 mil ao Executivo Conselheiros não deliberaram sobre a renovação de contrato de prestação de serviços com a Futebol Card, empresa que comercializa ingressos do clube

O Conselho Deliberativo do Náutico decidiu adiar a votação, programada para a última quarta-feira (25), sobre o adiantamento de uma verba de R$ 500 mil de luvas referente à renovação de contrato de prestação de serviços com a Futebol Card, empresa que comercializa ingressos do clube. Em contrapartida, os conselheiros aprovaram empréstimo de R$ 120 mil ao Executivo.





O valor de empréstimo seria direcionado para a quitação dos direitos de imagens dos jogadores que estão pendentes, mas é insuficiente para o pagamento total da folha alvirrubra. Com isso, o Timbu provavelmente não chegará com os vencimentos em dia para o jogo do domingo (29), perante o Tombense, pela Série C do Campeonato Brasileiro

Em nota, o Conselho informou que retornará na terça-feira (1), às 18h, para conclusão da análise da renovação do contrato da Futebol Card. Também será tratada a destinação que deveria ter sido dada aos recursos provenientes da multa relacionada à quebra contratual do Grupo Mateus e a efetiva aplicação desses recursos pelo Executivo.

