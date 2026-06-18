A- A+

ESPORTE Náutico: Conselho aprova orçamento de R$ 53 milhões para 2026 Valor supera os R$ 48 milhões registrados em 2013, ano em que o clube disputou a Série A

O Conselho Deliberativo do Náutico aprovou o orçamento para 2026 com um valor de receita total previsto de R$ 53,2 milhões. A quantia supera os R$ 48 milhões registrados em 2013, ano em que o clube disputou a Série A pela última vez.

No orçamento, foram incluídos valores como os R$ 8 milhões da ação vencida contra a Arena de Pernambuco pela quebra unilateral de contrato, aproximadamente R$ 3 milhões em venda de jogadores e R$ 7,4 milhões em empréstimos e antecipações de cotas, como as das Copas do Nordeste e do Brasil de 2027.

Quanto ao valor das despesas, o Náutico calcula um gasto de R$ 52,8 milhões. Sendo assim, o clube teria um superávit de R$ 432,7 mil.

A proposta do orçamento foi enviada ao Executivo. Na votação, foram 33 votos a favor, 23 contra e três abstenções.

Veja também