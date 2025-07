A- A+

Futebol Náutico: Conselho dá prazo de oito dias para Becker explicar uso de verba do Grupo Mateus Presidente do Timbu utilizou o recurso para arcar com custos envolvendo o futebol, mas conselheiros alegam que valor deveria ir para a Recuperação Judicial

O Conselho Deliberativo do Náutico decidiu dar um prazo de oito dias para o presidente do Executivo, Bruno Becker, explicar a utilização de parte da verba recebida pelo Timbu oriunda da multa contratual pela quebra de vínculo com o Grupo Mateus, que arrendaria parte do Centro de Treinamento dos alvirrubros. A decisão foi tomada na Reunião Extraordinária da última terça-feira (1º).

Entenda

No dia 19 de junho, foi protocolado na secretaria do Conselho Deliberativo do Náutico um pedido para a realização de uma Assembleia Extraordinária para avaliar a possibilidade de abertura de processo administrativo contra o presidente do clube, Bruno Becker.

A acusação é de que o chefe do Executivo teria feito uso irregular da verba adquirida pela quebra de contrato do Grupo Mateus com o Timbu, que arrendaria três hectares do CT. Pela desistência, a empresa foi obrigada a pagar ao Timbu R$ 4,2 milhões, sendo que R$ 1,2 milhão já tinha sido utilizado no terreno, sobrando R$ 3 milhões para os cofres pernambucanos.

Os conselheiros alegam que o valor deveria ser reservado exclusivamente para a Recuperação Judicial do clube. A quantia, porém, foi usada pelo Executivo para ajudar nos custos com o futebol.

O documento foi assinado por nomes como o ex-presidente do executivo Diógenes Braga; os ex-presidentes do Conselho Deliberativo Gustavo Ventura, Ivan Pinto da Rocha e Alexandre Carneiro; além de Alexandre Asfora, candidato derrotado por Becker na última eleição.

A discussão pode provocar punições administrativas ou até afastamento de Becker, em um processo de impeachment que seria votado em uma Assembleia Geral de Sócios.

Veja também