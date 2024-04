Náutico: Conselho define que verba do Grupo Mateus será usada integralmente na Recuperação Judicial

A- A+

Em reunião realizada na noite desta terça (23), nos Aflitos, o Conselho Deliberativo do Náutico definiu como será utilizado a verba de R$ 3 milhões que o clube receberá de multa do Grupo Mateus, após a rede varejista romper de forma unilateral o contrato que previa o arrendamento de três hectares do Centro de Treinamento Wilson Campos por 20 anos. O recurso será empregado integralmente no processo de Recuperação Judicial, em prol do pagamento de dívidas dos alvirrubros.

Pela quebra da parceria, o Grupo Mateus ficou responsável por pagar R$ 4,2 milhões, mas o Náutico já havia recebido R$ 1,2 milhão após a negociação, restando assim os R$ 3 milhões. A quantia final será quitada até junho de 2025, sendo R$ 2 milhões depositados ainda em 2024.

Entenda

Em fevereiro do ano passado, o Náutico firmou um acordo com o Grupo Mateus para a locação de um espaço do Centro de Treinamento Wilson Campos. No mês seguinte, em Assembleia Geral de Sócios, a negociação foi aprovada, com 318 votos favoráveis e 25 contra. O projeto ainda foi aceito por unanimidade pelo Conselho Deliberativo.

O aluguel do espaço ia gerar R$ 130 mil por mês ao clube, a ser corrigido ano a ano, por um período de 20 anos. O contrato poderia ainda ser renovado por mais 20 anos.

O CT Wilson Campos possui 54 hectares e a área locada ao Grupo Mateus seria de três hectares, na parte frontal, voltada para as margens da BR-101. O acesso lateral será mantido, assim como todos os campos, hotel e alojamento da base.

Voltando

O zagueiro Odivan e o volante Jean Mangabeira iniciaram a fase de transição física no gramado do CT Wilson Campos. O clube não detalhou quando os atletas devem ficar à disposição do técnico Mazola Júnior.

Odivan teve uma lesão grau dois do ligamento colateral medial do joelho direito, associada a um estiramento do ligamento cruzado anterior, em julho do ano passado. Já Jean teve uma ruptura no ligamento cruzado anterior e lesão no menisco do joelho direito, em agosto de 2023.

