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Conselho Náutico: Conselho Deliberativo aprova nova composição da Mesa Diretora Composição foi definida na última segunda-feira (05)

Após a renúncia do presidente Aluísio Xavier, o Conselho Deliberativo do Náutico aprovou, em reunião extraordinária realizada, na última segunda-feira (05), a nova composição da Mesa Diretora do colegiado.

Por ampla maioria, com apenas um voto contrário, os conselheiros aprovaram a nomeação de Maurício Pina no cargo de presidente e de Márcio Borba como vice-presidente. Nazi Barreto segue como segundo-secretário.

A decisão seguiu o que estabelecia o Estatuto Social do Náutico e o Regimento Interno do Conselho Deliberativo, que regulamentam a sucessão e a composição da Mesa Diretora. Maurício Pina, que exercia a vice-presidência, assume a Presidência do Conselho Deliberativo. Já Márcio Borba, passa a ocupar a Vice-Presidência, mantendo também a função de 1º secretário.

Com a aprovação, os trabalhos de continuidade administrativa e institucional do Conselho Deliberativo seguem funcionando. O órgão é responsável pela análise e deliberação de matérias de interesse do clube, dentro das atribuições previstas nas normas estatutárias.

Saída

O antigo presidente do Conselho Deliberativo do Náutico, Aluísio Xavier, renunciou ao cargo por motivos de saúde. A informação foi divulgada pelo clube, na noite da última quinta-feira (1º). O diretor estava no cargo desde 2023.

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