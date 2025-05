Náutico: Conselho abre processo contra o Executivo por postagem a favor da democracia

A- A+

O Conselho Deliberativo do Náutico abriu, na noite da última segunda-feira (12), um processo administrativo contra o Executivo por conta de uma postagem nas redes sociais em que o Timbu se colocou a favor da democracia. A publicação saiu no dia 1º de abril de 2025 e o posicionamento também foi seguido por outros clubes do Brasil como Bahia, Botafogo, Corinthians, Internacional, Vasco e Sport.

O documento, protocolado pelo conselheiro Paulo Monteiro, cita que a mensagem violou “dispositivos estatutários claros que vedam o uso institucional do Náutico como instrumento de promoção política, ideológica, religiosa ou partidária, comprometendo gravemente a neutralidade e a integridade da imagem do clube perante seus sócios e a sociedade".

O Executivo terá dez dias para apresentar a defesa, correndo o risco de sofrer sanções administrativas. “Lamento essa postura por dois motivos. Primeiro, por mostrar uma incapacidade cognitiva, intelectual, não tendo perceção do contexto, significado e do simbolismo da postagem. Segundo, pelo fato de que esse requerimento é de cunho político considerando as eleições no final do ano”, disse o presidente do Náutico, Bruno Becker.

“Em 2021, houve uma postagem semelhante, na mesma data e contexto, e dos conselheiros que agora se manifestaram favoráveis ao processo, nenhum deles teve a mesma atitude no passado. O problema não é a postagem, mas o presidente do clube que está no momento dela. Lamento profundamente, mas cabe manter a serenidade, apresentar a defesa e aguardar o julgamento. Estou tranquilo”, completou.

No fim do ano, vale salientar, o Náutico passará por eleições presidenciais. Nas redes sociais, a vice-presidente do clube, Tatiana Roma, também lamentou o posicionamento do Conselho Deliberativo.

"Imaginei que poderia passar por muita coisa na minha vida, mas nunca pensei que seria aberto um processo no CD do Náutico contra o presidente Bruno e a mim por conta de uma postagem com os dizeres 'Não há futebol sem torcida, nem país justo sem democracia'. Eita vida! Detalhe: postagem que o Náutico já tinha feito em anos anteriores e que outros inúmeros clubes fizeram também. Oh vida!", escreveu.

O Conselho Deliberativo não se posicionou oficialmente sobre o assunto, mas a reportagem apurou que o órgão deve emitir uma nota ainda nesta terça-feira (13) detalhando os motivos da abertura do processo.

Veja também