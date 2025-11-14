Sex, 14 de Novembro

Náutico: Conselho rejeita pedido de recurso contra Comissão Eleitoral e eleição está mantida

Pedido de efeito suspensivo da homologação da chapa da situação, encabeçada por Bruno Becker, não foi acatado no Deliberativo e pleito seguirá com bate-chapa no dia 30 de novembro

Sede do Náutico, nos AflitosSede do Náutico, nos Aflitos - Foto: Felipe Ribeiro/Folha de Pernambuco

Pedido de efeito suspensivo da homologação da chapa da situação, encabeçada por Bruno Becker, não foi acatado no Deliberativo e eleição seguirá com bate-chapa no dia 30 de novembro.

 

Em reunião realizada nesta sexta-feira (14), o Conselho Deliberativo do Náutico rejeitou um recurso de um sócio alvirrubro contra a decisão da Comissão Eleitoral, que já tinha negado no início da semana a impugnação da chapa “Náutico do Futuro”, do atual presidente Bruno Becker.

No pedido, o sócio indicou que a Comissão tinha errado em declarar não ter competência para analisar os atos da atual gestão. O objetivo era obrigar a Comissão Eleitoral a reformar a composição de integrantes e deixar a chapa de Becker inelegível.

Com isso, a eleição presidencial do Náutico seguirá no atual formato, com o bate-chapa entre o grupo da situação, do “Náutico do Futuro”, com Bruno Becker e Ricardo Malta, contra a oposição, do “Náutico Unido”, com Pablo Vitório e Gilberto Kabbaz.

