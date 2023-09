Náutico: Conselho terá reunião para decidir se a eleição será antecipada

A- A+

Na próxima segunda-feira (11), será realizada uma reunião com todos os membros do Conselho do clube, com o objetivo de eleger uma Comissão Eleitoral e decidir sobre uma possível antecipação da eleição para assumir a presidência e vice-presidência do Náutico. As informações foram confirmadas à Folha de Pernambuco pelo presidente do Conselho Deliberativo, Alexandre Carneiro, em rápido contato nesta segunda (4).

Apesar de a decisão sobre a antecipação ainda não ter sido tomada, especula-se que a mudança de calendário seja concretizada, e que a eleição, programada para dezembro, seja realizada em outubro.

O atual presidente do clube, Diógenes Braga, já manifestou que não irá pleitear uma nova candidatura.

Alexandre Carneiro descartou a possibilidade da eventual decisão ser barrada pelo atual mandatário. “O executivo pode expor seus argumentos, democraticamente, e os conselheiros decidem. Não tenho notícias de que o executivo é contra alguma antecipação.”, contou o presidente do Conselho.

A antecipação das eleições é uma pauta no Náutico desde a saída precoce da Série C. O Timbu não conseguiu se classificar para a disputa do quadrangular do acesso e não tem compromissos no futebol até o final de 2023.



Veja também

SPORT Após fazer gol 400 da carreira, Love repete a pior seca com a camisa do Sport em 2023