Esportes Náutico: Conselho tira de pauta supostos descumprimentos do Estatuto por parte do Executivo Clube também informou a criação de uma classe especial de sócios voltada a Pessoas com Deficiência (PCD)

O Conselho Deliberativo do Náutico, por por proposição do primeiro-secretário Márcio Borba, e, em sinergia com presidente Aluísio Xavier, o vice Maurício Pina e o segundo-secretário Nazi Barreto, retirou de pauta a análise dos supostos descumprimentos do Estatuto e Regimentos por parte do Executivo. O processo tinha sido aberto em maio, por conta de uma postagem nas redes sociais em que o Timbu se colocou a favor da democracia.

A publicação saiu no dia 1º de abril de 2025 e o posicionamento também foi seguido por outros clubes do Brasil como Bahia, Botafogo, Corinthians, Internacional, Vasco e Sport. O documento, protocolado pelo conselheiro Paulo Monteiro, citava que a mensagem violou “dispositivos estatutários claros que vedam o uso institucional do Náutico como instrumento de promoção política, ideológica, religiosa ou partidária, comprometendo gravemente a neutralidade e a integridade da imagem do clube perante seus sócios e a sociedade".

“Este assunto, que é seríssimo, sendo tratado no Plenário, estava provocando uma instabilidade política no clube, configurando um custo/benefício negativo, principalmente, neste momento. Agora, passaremos a tratar num grupo interno composto pelos signatários dos requerimentos, Mesa Diretora e Executivo, e, quando necessário, voltaremos com este tema, já mais maduro e, quem sabe, em sede de entendimento”, explicou Márcio Borba.

Também em concordância, estavam o presidente da Comissão de Legislação e Justiça (CCJ), Paulo Azevedo, e os conselheiros autores dos requerimentos. A proposta, aceita pelo Executivo, foi aprovada por unanimidade. Adicionalmente, Aluísio Xavier sinalizou sobre a formulação de um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) para formalizar os compromissos assumidos informalmente pelo Executivo.



Ainda no encontro que aconteceu presencial e virtualmente, o Conselho Deliberativo aprovou a criação de uma classe especial de sócios voltada a Pessoas com Deficiência (PCD). Por meio desta iniciativa proposta pelo Executivo, o torcedor deficiente e o seu acompanhante terão acesso gratuito aos jogos do Náutico, no estádio dos Aflitos.



“Trata-se de uma conquista histórica para as pessoas com deficiência. O Náutico teve um olhar acolhedor para esses torcedores. O clube tratou o assunto com muito carinho e está de parabéns, tanto o Executivo, que apresentou a proposta, e o Deliberativo, que se sensibilizou e aprovou por unanimidade a ideia. Já existe um espaço familiar bem estruturado, mas que vinha sendo subutilizado em virtude do custo dos ingressos”, destacou Joffre Melo, pai do alvirrubro Gabriel, que será contemplado pela novidade.

