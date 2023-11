A- A+

Náutico Náutico chega a acerto com Allan Aal para ser novo treinador Técnico de 44 anos teve seu último trabalho no ABC em 2023

Os trabalhos da nova gestão do Náutico no futebol visando o próximo ano já começaram. Allan Aal foi o nome escolhido para ser o treinador alvirrubro em 2024, conforme noticiado pelos portais NE45 e ge, na noite desta quarta-feira.

Outro nome especulado para assumir o Náutico foi o de Marcelo Cabo, mas as negociações com Aal se intensificaram no início desta semana e foram concretizadas.

Sem o acesso em 2023, Allan Aal terá como grande objetivo levar o Náutico de volta à segunda divisão na próxima temporada. Além do Campeonato Brasileiro da Série C, o treinador deve montar a equipe para disputar o Campeonato Pernmabucano e a Copa do Nordeste.

Histórico de Allan Aal

O novo técnico alvirrubro tem 44 anos e uma carreira com passagens em clubes nordestinos. Ele comandou o CRB em 2021, onde conquistou o título estadual, e em 2023 assumiu o ABC no meio da segunda divisão. Aal não conseguiu salvar o Alvinegro do rebaixamento.

Outros times da sua carreira são: Guarani, Novorizontino e Vila Nova. No último, Allan Aal teve uma grande campanha de recuperação na segunda divisão de 2022.

Veja também

Recife Bom de Bola Recife Bom de Bola conhece os primeiros campeões de 2023; confira os vencedores