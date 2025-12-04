Náutico contrata Robinho para cargo na comissão técnica

A- A+

O Náutico ganhará mais um reforço na comissão técnica, integrando mais um profissional dentro do planejamento da chamada “Gestão Técnica Integrada” que o Timbu terá em 2026. Trata-se do ex-jogador Robinho, que agorá fará auxiliará o técnico Hélio dos Anjos e do auxiliar, Guilherme, no plano de trabalho no futebol.



A informação foi publicada inicialmente pelo GE e confirmada pela reportagem por Guilherme dos Anjos. Aos 38 anos, o ex-jogador com passagens por clubes como Palmeiras, Santos, Coritiba, Cruzeiro e Grêmio, vai auxiliar em trabalhos voltados ao setor ofensivo.

“A contratação de Robinho representa mais do que trazer um atleta vencedor. Ele chega para participar de um processo estruturado de transição de carreira. Multicampeão da Copa do Brasil, fora outros títulos. É um líder de vestiário, que entende o jogo ofensivo. Ele inicia um caminho de formação contínua para compor a nossa comissão técnica. Isso faz parte da cultura que estamos construindo dentro do clube, com pessoas qualificadas e comprometidas”, afirmou o auxiliar.

O último clube em que Robinho jogou foi o Brusque, anunciando aposentadoria em junho deste ano. No Náutico, o atleta estará na reapresentação, marcada para o dia 15 de dezembro, no CT Wilson Campos.

