Futebol Náutico encaminha contratação do atacante Vinícius Jogador passou pelo clube entre os anos de 2020 e 2021, com 14 gols em 57 jogos

Tem velho conhecido voltando aos Aflitos. O Náutico está próximo de anunciar a contratação do atacante Vinícius, de 31 anos, que vestiu a camisa alvirrubra entre os anos de 2020 e 2021, marcando 14 gols em 57 jogos. A informação foi publicada inicialmente pelo portal NE45 e confirmada pela reportagem por meio do empresário do atleta, Bruno Serafim.



"Ele assinou a rescisão com o Goiás e está bem encaminhado com o Náutico. Ele deu exclusividade ao clube, mesmo tendo outras propostas de Série B", indicou o empresário. A reportagem apurou que equipes como Cuiabá, Coritiba CRB tentaram o atacante, mas o jogador optou pelo retorno ao Timbu mesmo com uma proposta salarial mais baixa. O atleta já foi inscrito e está regularizado para atuar pelos pernambucanos.

Formado nas categorias de base do Palmeiras, em 2010, Vinícius ganhou a primeira chance no time profissional aos 16 anos. O atleta tem passagens por clubes como Bahia, Goiás, América-MG Coritiba, Criciúma, Vitória, Capivariano/SP, Ceará, Chapecoense e Adanaspor, da Turquia.

No Náutico, o atleta teve a temporada mais goleadora, com 13 gols em 2021, e esteve no elenco que faturou o título do Campeonato Pernambucano.

