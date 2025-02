A- A+

Futebol Após classificação na Copa do Brasil, técnico do Náutico vê time "construindo confiança" Timbu goleou o Santa Cruz-RN por 4x0 e avançou para a segunda da competição, aguardando o próximo adversário, que sai do confronto entre Maranhão e Vitória

De cadeira de rodas, recuperando-se de uma cirurgia no tendão de Aquiles, o técnico Marquinhos Santos voltou à beira do gramado para comandar a equipe do Náutico na goleada por 4x0 diante do Santa Cruz-RN, no Frasqueirão, pela Copa do Brasil, que garantiu ao Timbu a classificação à próxima fase. Na visão do treinador, um triunfo que mostra uma “construção de confiança” da equipe na temporada.

“Nós estamos construindo essa confiança. A cada jogo, a cada vitória, é ter humildade, pés no chão. A gente tem reconquistado a confiança do torcedor, principalmente. Estamos construindo uma forma de jogar, de resgatar o orgulho de ser Náutico e o torcedor se sente representado dentro de campo, com muita entrega, disposição, organização tática, mas sendo um time propositivo e não abrindo mão de atacar, mesmo tendo postura defensiva em alguns momentos”, afirmou o técnico.

Com a vitória, o Náutico embolsa R$ 1 milhão de premiação e agora aguarda o adversário da segunda fase, que sairá do embate entre Maranhão e Vitória, que acontece na próxima semana, no Castelão/MA. Antes, porém, o Timbu volta a campo no sábado (22), contra o Decisão, no Odilon Ferreira, pela última rodada da primeira fase do Campeonato Pernambucano.

“Temos um jogo difícil na casa do Decisão. Uma equipe boa, bem treinada e que se encaixou na competição, brigando pela classificação. Temos a obrigação de representar bem o Náutico, buscar a vitória para estarmos entre os dois primeiros colocados ou buscar a liderança”, apontou.

O Náutico é o vice-líder do Estadual, com 16 pontos. Para terminar no topo, precisa vencer o Decisão e torcer para o Santa Cruz, líder, com 19, perder para a Maguary (em terceiro, com 16), fazendo com que o Timbu passe também na diferença de saldo de gols, que atualmente está 10x7 para o Tricolor.

Já o Decisão, em sexto, com 10 pontos, termina no G6, avançando para as quartas de final, se vencer o Náutico. Em caso de empate ou derrota, terá de secar o Jaguar, em sétimo, com oito pontos. A equipe de Jaboatão dos Guararapes encara o Afogados, no Arruda.

