Náutico Auxiliar do Náutico demonstra confiança em classificação na Copa do Nordeste André Caldas falou das dificuldades, mas afirmou que grupo está fechado para reverter situação do clube

Apesar do jejum sem vitórias na Copa do Nordeste, o auxiliar técnico do Náutico, André Caldas, segue otimista quanto uma classificação do time à próxima fase da competição. Nesta quinta-feira (6), o Timbu ficou na igualdade, em 1x1, com o Sampaio Corrêa, em São Luís, pela quinta rodada.

O Alvirrubro é o sexto colocado do Grupo B, com cinco pontos. Apenas dois pontos separam a equipe do G-4. Na próxima rodada, o clube pernambucano terá confronto direto com o América-RN, que ocupa a quarta posição, com sete pontos.

"Ainda temos dois jogos, são seis pontos, podemos chegar a 11. Com esses 11 pontos, acredito que podemos nos classificar na Copa do Nordeste. Fica mais difícil, temos o América-RN em casa e o Bahia fora. Um jogo difícil, mas temos as chances matemáticas de chegar", pontuou.

Com o Náutico vivendo um período difícil na temporada, Caldas ressaltou a entrega da equipe diante do Sampaio para salientar que o grupo está focado em reverter o atual cenário.

Além da situação complicada na Copa do Nordeste, o Timbu foi eliminado recentemente do Estadual e soma quatro compromissos seguidos sem triunfar em 2025.

"Sobre a parte mental dos atletas, não tem ninguém abalado no vestiário. Tem no sentido de que podemos fazer mais, mas no sentido de luta, entrega, eles mostraram que vamos reverter isso. Hoje (quinta-feira) o campo era ruim para praticar futebol, e mesmo assim os atletas se doaram, se entregaram e por muito pouco não conseguimos a vitória", falou.

