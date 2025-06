A- A+

Nordestão Náutico tem pausa na Série C e volta atenções para a Copa do Nordeste nesta semana Timbu terá a semana livre para se preparar e recuperar atletas antes do último jogo da fase de grupos, contra o Bahia, na Arena Fonte Nova

Em meio a um início sem muita empolgação na Série C, com a equipe fora do G-8 após oito rodadas, o Náutico vai dividir novamente suas atenções com outra competição.

Neste sábado (7), o Timbu vai definir sua vida na Copa do Nordeste, no duelo atrasado contra o Bahia, na Arena Fonte Nova.

O Náutico está na quarta posição, com oito pontos, e precisa do triunfo contra o líder do Grupo B para ficar próximo da vaga às quartas de final.

Tempo para recuperar

Como a partida pelo Nordestão só será no final de semana, o técnico Hélio dos Anjos terá mais uma vez a semana cheia de treinamentos para preparar a equipe e recuperar peças importantes do elenco.

Desde sua chegada, o treinador vem sofrendo com muitos desfalques decorrentes de lesões. Alguns dos atletas que podem voltar a ser relacionados contra o Bahia são os atacantes Paulo Sérgio, Bruno Mezenga e Kayon, além do lateral Arnaldo.

Sem citar nomes, o auxiliar técnico do clube, Guilherme dos Anjos, comentou depois do empate contra o ABC sobre esses possíveis retornos.

"Vamos ver com o departamento médico. Nós não tomamos essa decisão, a gente tem que respeitar algumas etapas, mas os atletas que estão num processo de transição, se conseguirem cumprir as três etapas de transição, vão estar disponíveis para jogo e fica a decisão do professor", disse Guilherme dos Anjos.

Pela Série C do Campeonato Brasileiro, o Náutico só volta a campo no dia 16 deste mês, uma segunda-feira, contra o Maringá. A partida será disputada nos Aflitos.

A equipe busca retomar o caminho das vitórias na competição após derrota para a Ponte Preta e empate diante do ABC.



