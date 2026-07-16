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futebol

Náutico perde para o CRB e segue em queda na Série B 2026

Timbu chegou ao oitavo jogo sem vitória após tropeçar por 2x1 perante o Galo, no Rei Pelé

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Lance de CRB 2x1 NáuticoLance de CRB 2x1 Náutico - Foto: Rafael Vieira/CNC

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Mais um jogo sem vitórias do Náutico na Série B do Campeonato Brasileiro. O oitavo consecutivo. Nem mesmo a estreia de Jean Carlos foi suficiente para mudar a maré negativa do Timbu. Nesta quinta-feira (16), no Rei Pelé, a equipe perdeu por 2x1 para o CRB. Os pernambucanos caíram para a 14ª posição, com 21 pontos.

Algoz
No futebol, não é raro os torcedores citarem o perigo da “lei do ex”, termo para designar quando um jogador marca gol contra um clube em que jogou anteriormente na carreira. Mas é possível também criar outra expressão: a do “lei do ex-rival”. 

Em 2022, Mikael, à época pelo Sport, marcou três gols na vitória da equipe por 3x2 diante do Náutico, no Clássicos dos Clássicos válido pela Copa do Nordeste. Quatro anos depois, ele voltou a trazer incômodo aos alvirrubros.

O CRB criou boas chances de marcar. Algumas aproveitando falhas do Náutico, como na bola de Lucas Lovat que Muriel espalmou mal em cima de Gustavo Henrique. Ou então quando Dadá Belmonte tentou driblar o goleiro e falhou. Mas quem estava destinado a balançar as redes no primeiro tempo era Mikael.

Aos 28 minutos, Danielzinho foi derrubado por Matheus Ribeiro na área. O árbitro não marcou falta, mas após consulta ao VAR, assinalou a penalidade. Mikael foi para a cobrança e bateu forte para fazer 1x0. 

Da euforia à decepção. Em dois minutos, o Náutico mostrou que a fase ruim parece não ter fim. Primeiro, o time esboçou uma reação com o gol de empate de Kauan Maranhão, aos 35 do segundo tempo. No lance seguinte, viu Christopher cabecear e recolocar o CRB na vantagem, decretando o triunfo alagoano por 2x1.

Ficha técnica
CRB 2

Vitor Caetano; Hereda (Kevin), Bressan (Lyncon), Fábio Alemão  e Lucas Lovat; Pedro Castro, Crystopher e Danielzinho (Geovane); Thiaguinho (Guilherme Pato), Mikael e Dadá Belmonte (De Lucca). Técnico: Fábio Matias.

Náutico 1

Muriel; Matheus Ribeiro (Arnaldo), Gustavo Henrique (Samuel), Léo Índio e Igor Fernandes; Luiz Felipe (Luiz Paulo), Wenderson e Jean Carlos; Júnior Todinho (Derek), Victor Andrade (Kauan Maranhão) e Reginaldo. Técnicos: Guilherme dos Anjos e Hélio dos Anjos

Local: Rei Pelé (Maceió/AL)
Árbitro: Lucas Paulo Torezin (PR). Assistentes: João Fabio Machado Brischiliari e Heitor Alex Eurich (PR)
Gols: Mikael (aos 33 do 1ºT), Kauan Maranhão (aos 35 do 2ºT), Christopher (aos 37 do 2ºT)
Cartões amarelos: Wenderson

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