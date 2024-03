Náutico critica preços de ingressos colocados pelo Retrô para duelo na semifinal

A- A+

Por meio de nota oficial, o Náutico criticou a postura do Retrô com relação ao preço dos ingressos colocados pelo clube de Camaragibe para o duelo de domingo (17), na Arena de Pernambuco, pelo duelo da volta da semifinal do Campeonato Pernambucano. A Fênix disponibilizou carga de pouco mais de nove mil bilhetes, com valores que vão de R$ 80 a R$ 200.

Confira a nota abaixo.

Nação, tentamos, incessantemente e dentro dos limites legais que nos cabe, a redução dos valores dos ingressos a serem cobrados pelo Retrô no jogo de volta da semifinal do Campeonato Pernambucano, no próximo domingo (17), na Arena de Pernambuco.

Contudo, por decisão única e exclusiva da equipe de Camaragibe, isso não foi possível.

Entendemos que o aumento no valor praticado é incoerente, injustificável e indefensável, mesmo que dentro dos limites impostos pelo regulamento específico da competição.

Assim posto, voltamos a reiterar que a defesa da nossa torcida sempre será nossa prioridade, seja contra quem for.

