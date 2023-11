Náutico define neste domingo (12) o novo presidente para o biênio 2024-2025

A- A+

O futuro do Náutico para o biênio 2024-2025 começa a ser definido neste domingo (12). Alexandre Asfora, da chapa independente, intitulada “Gestão e Paixão pelo Náutico”, e Bruno Becker, da oposição “Todos pelo Náutico”, disputam a eleição para ver quem comandará o Executivo. Diego Rocha e Tatiana Roma, respectivamente, são os vices de cada grupo. Edno Melo, que inicialmente concorreria pela situação, retirou a candidatura.

Nas eleições do Náutico, que vão das 8h às 17h, nos Aflitos, podem votar sócios maiores de 18 anos, das seguintes categorias citadas pelo estatuto do clube: Grandes Beneméritos, Beneméritos, Eméritos, Contribuintes, Remidos, 100% Timba, Branco de Paz, Patrimonial e Vermelho de Luta. Além disso, é preciso integrar o quadro social do clube há pelo menos um ano e estar adimplente nos seis meses anteriores à disputa. Ao todo, 4.089 associados estão aptos a votar.

Perfil dos candidatos

Bruno Becker, de 45 anos, é advogado e exerceu cargos de diretor jurídico, entre 2018 e 2019, e vice-presidente jurídico do Náutico durante parte do segundo mandato do ex-presidente do clube, Edno Melo, em 2020-2021. Há dois anos, deixou a gestão e posteriormente se candidatou à presidência do Timbu, disputando o pleito com Plínio Albuquerque e Diógenes Braga - que saiu vencedor do pleito. O candidato entrou na disputa atual após a impugnação de Aluísio Xavier, que seria o então representante da oposição na eleição. Na última quarta (8), a Justiça concedeu um efeito suspensivo para liberar a presença de Aluísio no pleito, mas a oposição manteve Becker como candidato.

Alexandre Asfora, de 49 anos, é advogado e ex-vice-presidente social do Náutico sob a gestão de Diógenes Braga, tendo deixado o cargo neste ano. Além disso, é presidente do Clube Alemão de Pernambuco. Essa é a primeira vez que concorre à eleição no Timbu. O candidato se intitula como “independente” mesmo tendo o apoio do ex-presidente Edno Melo, que disputaria o pleito pela situação, mas retirou candidatura e declarou apoio a Asfora. Segundo o postulante à presidência do Alvirrubro, Plínio Albuquerque, candidato na disputa passada, também está ao lado da chapa.

Histórico do bate-chapa

Esse será o oitavo bate-chapa da história do Náutico. Os dois primeiros foram em 1978 e 1979. Em ambos os casos, apenas conselheiros puderam votar no pleito. João de Deus Ribeiro ganhou nos dois anos contra Virgínio Cabral de Melo e José Ventura, respectivamente.

A terceira vez que houve bate-chapa no Náutico foi em 2009, com vitória de Berillo Júnior contra Paulo Alves. Na eleição seguinte, em 2011, o Timbu apresentou uma novidade: a votação teve participação dos sócios pela primeira vez na história. Com quase 70% dos votos, Paulo Wanderley, que representava a situação, venceu Marcílio Sales e Paulo Henrique.

A eleição de 2013 marcou a primeira vitória da oposição em uma eleição bate-chapa do Náutico. Com mais de 70% dos votos, Glauber Vasconcelos derrotou Marcílio Sales, Alexandre Homem de Melo e Alberto Souza, em pleito com o maior número de candidatos até o momento e maior participação de associados.

Conhecida como a eleição mais acirrada da história do Náutico, a disputa de 2015 teve Marcos Freitas como ganhador, superando Edno Melo por apenas dez votos. O eleito, porém, deixou o cargo pouco tempo depois, com o vice, Ivan Brondi, assumindo o posto.

Brondi, porém, renunciou em 2017. Na ocasião, Edno, derrotado na eleição anterior, foi aclamado presidente. Mesmo cenário de 2019, com a reeleição e sem bate-chapa.

As últimas eleições presidenciais do Náutico foram em 2021. Diógenes Braga, então vice-presidente na gestão de Edno, venceu Plínio Albuquerque e Bruno Becker. Em 2023, porém, o atual mandatário optou por não tentar a reeleição.

