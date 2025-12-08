Seg, 08 de Dezembro

Futebol

Náutico demonstra interesse no zagueiro Giraldo

Até o momento, Timbu oficializou apenas as contratações do atacante Júnior Todinho, do lateral Reginaldo e do volante Ramon Carvalho

Giraldo, zagueiro com passagem pelo Union MagdalenaGiraldo, zagueiro com passagem pelo Union Magdalena - Foto: Reprodução/Union Magdalena

Após oficializar as contratações do atacante Júnior Todinho, do lateral-direito Reginaldo e o volante Ramon Carvalho, o Náutico pode fechar com mais um reforço para a temporada 2026. Trata-se do zagueiro Jaime Giraldo, ex-Operário-PR. A informação foi confirmada inicialmente pelo repórter Leandro Andrade e confirmada pela reportagem.

Pelo Operário, o jogador disputou 16 jogos em 2025, sendo 12 pela Série B. Além do Náutico, a Ponte Preta também está interessada na contratação do defensor. O zagueiro colombiano também tem passagem por clubes do país como Independiente de Medellin, Deportivo Pasto, Atletico Huila e Unión Magdalena. 

O Náutico inicia a pré-temporada no dia 15 de dezembro. A ideia é contar com pelo menos 15 atletas para o início dos trabalhos. Em 2026, o clube terá as disputas do Campeonato Pernambucano e da Série B do Campeonato Brasileiro. 

