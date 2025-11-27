Náutico demonstra interesse no zagueiro Segovia, do CRB

A- A+

No processo de reformulação do elenco para a temporada 2026, o Náutico colocou o zagueiro Luis Segovia, do CRB, como uma das prioridades na busca por reforços. O jogador já trabalhou com o técnico Hélio dos Anjos, no time alagoano, e pode reeditar a parceria no Timbu.



A informação foi divulgada inicialmente pelo jornalista Iverson Fernandes e confirmada pela reportagem. O jogador seria o primeiro reforço para o setor defensivo do Náutico. O clube também demonstrou interesse em outros dois zagueiros: Bruno Alves e Guilherme Mariano, ambos do Cuiabá.



Além do CRB, Segovia tem passagens por El Nacional e Independiente del Valle, ambos do Equador, e pelo Botafogo.



Na zaga, o Náutico renovou com Mateus Silva e conta também com Índio e Fagner Alemão. O único reforço anunciado pelo Timbu até então foi o atacante Júnior Todinho, ex-Vila Nova.

