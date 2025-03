A- A+

Futebol Náutico derrota o Vitória no Barradão e avança na Copa do Brasil Timbu superou o Leão por 2x0, com gols de Hélio Borges e Marcos Ytalo, classificando-se para a terceira fase da competição

O Náutico segue com 100% de aproveitamento diante de clubes de Série A do Campeonato Brasileiro. Depois de vencer Ceará e Sport em jogos pela Copa do Nordeste e Campeonato Pernambucano, respectivamente, o Timbu derrotou nesta quarta (12) o Vitória por 2x0, no Barradão, pela segunda fase da Copa do Brasil.



Os gols foram de Hélio Borges e Marcos Ytalo. Resultado que garantiu premiação de R$ 2,3 milhões para os alvirrubros, além de vaga na terceira etapa da competição.

Na próxima fase da Copa do Brasil, entrarão Botafogo, Palmeiras, Fortaleza, Internacional, São Paulo, Corinthians, Bahia e Cruzeiro (que se classificaram via Brasileirão), Flamengo (atual campeão do torneio), Paysandu (campeão da Copa Verde), CRB (vice-campeão do Nordestão) e Santos (campeão da Série B).



O adversário do Náutico sairá de sorteio a ser realizado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), com encontros de ida e volta.

O jogo

Na ausência de Samuel Otusanya, vetado por conta de dores musculares, o técnico Marquinhos Santos optou por um esquema com três zagueiros, acionando Rayan ao lado de Carlinhos e Felipe Santana. O esquema mais defensivo, porém, não significou que o Náutico ficou o tempo inteiro atrás. Foi dos visitantes a chance mais perigosa no início do confronto, em chute de Hélio Borges que acertou a trave.

O Vitória abusou dos erros no campo ofensivo, facilitando o trabalho da defesa alvirrubra. Aos poucos, o Náutico foi ganhando mais espaço no meio. Lembra de Hélio Borges? Depois de acertar a trave, o atacante teve nova oportunidade de longe. Agora, a mira foi certeira. A finalização acertou o canto direito de Lucas Arcanjo, abrindo o placar para os pernambucanos.

Atrás do placar, os baianos precisaram se expor ainda mais. Tudo que o Náutico queria. Aos 35, Marcos Ytalo aproveitou escanteio de Patrick e completou de peixinho para ampliar a vantagem dos visitantes no Barradão.

O técnico Thiago Carpini iniciou uma série de mudanças no Vitória no segundo tempo para reagir. Uma delas foi a entrada de Fabri. Na primeira jogada do atacante, ele driblou Muriel, mas a finalização foi travada por Carlinhos.

Torcida deixando o estádio antes do fim, banco de reservas pouco participativo e, em campo, um time que parecia não encontrar uma solução para furar o bloqueio do Náutico. O Vitória pressionou, mas o dia não era dos rubro-negros. Nos acréscimos, na melhor chance, Janderson cabeceou na pequena área e Muriel salvou em ótima defesa.



Profetizou

"Essa vitória é muito importante para gente, após uma sequência negativa. Viemos com o objetivo de classificar. Queria enaltecer o nome do Marquinhos, que montou a equipe sabendo de toda a dificuldade. Todos estão de parabéns. Queria também pedir a ajuda da torcida. Precisamos dela. A vez que o Náutico chegou mais longe na Copa do Brasil foi em 1990, na semifinal. Eu acredito que vamos chegar novamente até a semifinal e, por que não, até o título", disse Marcos Ytalo.

Ficha técnica

Vitória 0

Lucas Arcanjo; Raúl Cáceres, Neris (Ronald), Lucas Halter e Jamerson; Baralhas, Willian Oliveira (Pepê) e Wellington Rato (Bruno Xavier); Gustavo Mosquito (Carlinhos), Lucas Braga (Fabrício) e Janderson. Treinador: Thiago Carpini

Náutico 2

Muriel; Rayan, Carlinhos e Felipe Santana (Léo Coltro); Marcos Ytalo, Auremir, Wenderson (Igor Pereira), Patrick Allan (Marco Antônio) e Igor Fernandes; Vinícius (Luiz Paulo) e Hélio Borges (Kauan Maranhão). Técnico: Marquinhos Santos

Local: Barradão (Salvador/BA)

Árbitro: Paulo César Zanovelli (MG). Assistentes: Fernanda Nândrea Gomes Antunes e Fábio Pereira (ambos de MG)

Gols: Hélio Borges (aos 27 do 1ºT) e Marcos Ytalo (aos 35 do 1ºT)

Cartões amarelos: Carlinhos (V); Igor Pereira (N)

Veja também