Náutico tem dois desfalques por lesão para partida contra a Ponte Preta
O técnico Hélio dos Anjos, entretanto, conta com o retorno do centroavante Paulo Sérgio
O Náutico tem dois desfalques importantes para a partida deste sábado (27) contra a Ponte Preta, em Campinas. O atacante Vinícius e o zagueiro Carlinhos não viajaram com o grupo nesta quinta-feira (25).
Vinícius teve uma lesão grau 1 no músculo adutor confirmada após exames de imagem. A expectativa é que o atleta volte a ficar disponível para o duelo da próxima semana, contra o Guarani.
Já o zagueiro Carlinhos está fora da partida contra a Macaca por dores na panturrilha.
A notícia positiva para o técnico Hélio dos Anjos é o retorno de Paulo Sérgio. O centroavante viajou e pode voltar defender o Náutico após um longo tempo parado.
Paulo Sérgio não entra em campo desde o dia 26 de julho.
Náutico e Ponte Preta se enfrentam neste sábado (27), às 17h, no estádio Moisés Lucarelli. O Timbu precisa da vitória para se recuperar das duas derrotas sofridas dentro dos Aflitos.