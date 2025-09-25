Qui, 25 de Setembro

Série C

Náutico tem dois desfalques por lesão para partida contra a Ponte Preta

O técnico Hélio dos Anjos, entretanto, conta com o retorno do centroavante Paulo Sérgio

Vinícius, atacante do Náutico Vinícius, atacante do Náutico  - Foto: Gabriel França/CNC

O Náutico tem dois desfalques importantes para a partida deste sábado (27) contra a Ponte Preta, em Campinas. O atacante Vinícius e o zagueiro Carlinhos não viajaram com o grupo nesta quinta-feira (25). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uma publicação compartilhada por Clube Náutico Capibaribe (@nauticope)

Vinícius teve uma lesão grau 1 no músculo adutor confirmada após exames de imagem. A expectativa é que o atleta volte a ficar disponível para o duelo da próxima semana, contra o Guarani. 

Já o zagueiro Carlinhos está fora da partida contra a Macaca por dores na panturrilha. 

A notícia positiva para o técnico Hélio dos Anjos é o retorno de Paulo Sérgio. O centroavante viajou e pode voltar defender o Náutico após um longo tempo parado. 

Paulo Sérgio não entra em campo desde o dia 26 de julho.

Náutico e Ponte Preta se enfrentam neste sábado (27), às 17h, no estádio Moisés Lucarelli. O Timbu precisa da vitória para se recuperar das duas derrotas sofridas dentro dos Aflitos.

