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FUTEBOL Náutico desperdiça chances, falha na defesa e perde para o São Bernardo, nos Aflitos Com volume de jogo, mas ineficiência na finalização, Timbu amarga mais um resultado negativo dentro de casa na Série B

Em jogo bastante disputado no meio de campo, O São Bernardo bateu o Náutico fora de casa pelo placar de 3 a 0, na noite deste sábado (18), nos Aflitos, em jogo válido pela segunda rodada da Série B do campeonato brasileiro. Em jogo de domínio na maior parte do tempo, os alvirrubros não conseguiram converter o volume ofensivo em gols e amargam mais um jogo sem vitória dentro de seus domínios.

O jogo

Em primeiro tempo marcado por alta intensidade, ambas as equipes iniciaram apostando num jogo de associação e com a linha de marcação mais alta, com os alvirrubros levando vantagem em maior parte do tempo e exercendo domímio territorial.

Logo no primeiro minuto de partida o náutico deu a sua primeira investida. Em ligação direta para o ataque, Derik bateu a marcação e sofreu o pênalti, cometido por Rodrigo Ferreira. O atacante Vinícius teve a chance de fazer seu quarto gol na competição, mas acabou parando na trave, mantendo a igualdade no placar.

Apesar da dificuldade para jogar, o São Bernardo conseguiu manter sua postura defensiva estável e no final da primeira etapa teve sua chance mais clara em toda a partida. Após cobrança de escanteio, Pedro Vitor finalizou com lindo toque de calcanhar, que acertou a trave do goleiro Muriel. Essa foi somente a segunda finalização dos visitantes.

Em contrapartida, o Náutico finalizou sete vezes, sendo a última de Dôdo. O camisa 10 teve oportunidade claríssima, bateu de perna esquerda, mas parou em Alex Alves. Goleiro que teve passagem pelo Timbu em 2021, quando veio do Red Bull Bragantino.

O segundo tempo seguiu na mesma toada, o Náutico se manteve como protagonista da partida e novamente assustou antes do primeiro minuto de jogo. Vinicius mais uma vez no comando da jogada, achou Derik que finalizou e a bola saiu a esquerda quase tirando o zero do placar. Antes dos dez minutos o Timbu teve mais uma oportunidade de gol. Dessa vez contou com a infelicidade da zaga do São Bernardo, que cabeceou contra o próprio gol e foi salvo pelo goleiro Júnior Oliveira, que entrou na vaga de Alex Alves, substituído após lesão.

O jogo parecia se encaminhar para um desfecho positivo para o Naútico, mas aos 19 minutos, em cruzamento para dentro da grande área alvirrubra, Pedro Vitor contou com falha grotesca do lateral Yuri e bateu colocado para abrir o placar e calar a torcida nos aflitos.

O Náutico foi obrigado a se expor cada vez mais, mas seguiu sendo ineficiente no momento da finalização. O São Bernado começava a ganhar mais espaço para contra atacar e aos 34 minutos, após cobrança de escanteio, Foguinho aproveitou o vacilo da zaga e ampliou para a equipe paulista. E ainda houve tempo para Echaporã arriscar chute de fora da área e, contando com desvio, matar o jogo.

Os alvirrubros com essa derrota seguem sem vencer dentro de casa e agora ocupam a 12º posição do campeonato com seis pontos ganhos. Enquanto o São Bernardo sobe para a primeira parte da tabela e está na 6º posição com sete pontos ganhos.

Ficha técnica

Náutico 0

Muriel; Matheus Ribeiro, Mateus Silva, Igor Fernandes e Yuri; Wenderson (Vitinho), Luiz Felipe (Samuel), Dodô e Juninho (Felipe); Derek (Paulo Sérgio) e Vinicius (Victor Andrade).

São Bernardo 3

Alex Alves (Júnior Oliveira); Rodrigo Ferreira,Helder, Augusto e Pará; Foguinho, Dudu Miraíma (Jemerson) e Romisson; Pedro Vitor (Hugo Sanches), Daniel Amorim (Pablo Dyego) e Pedrinho (Echaporã).

Local: Estádio dos Aflitos (Recife, PE)

Árbitro: Alisson Sidnei Furtado (TO)

Assistentes: Marcia Bezerra Lopes Caetano (RO) e Cipriano da Silva Sousa (TO)

VAR: Antonio Magno Lima Cordeiro (CE)

Gols: Pedro Vitor aos 19' do 2T, Foguinho aos 34 do 2T e Echaporã aos 43 do 2T

Cartões amarelos: Luiz Felipe (N) Samuel Felix (N);Rodrigo Ferreira (S), Alex Alves (S), Dudu Miraíma (S), Foguinho (S) Hélder (S) Júnior Oliveira (S)

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