Futebol Náutico detalha negociação envolvendo o atacante Caio Suassuna com o Cruzeiro Atleta da base do Timbu fechou com a Raposa; pernambucanos continuam com 40% dos direitos econômicos do atleta

Destaque da equipe sub-17 do Náutico no Campeonato Pernambucano, com nove gols marcados, o atacante Caio Suassuna, sobrinho-neto do escritor Ariano Suassuna, acertou a ida para o Cruzeiro. Em nota, o Timbu detalhou como ocorreu a negociação, declarando que ainda mantém 40% dos direitos econômicos do jogador. Confira abaixo a nota oficial sobre a transferência.

O Clube Náutico Capibaribe vem a público esclarecer a negociação envolvendo o atleta Caio Suassuna e o Cruzeiro Esporte Clube.

O atleta, que defende nossas cores desde os nove anos, não possuía contrato profissional junto ao Náutico. Entre os diversos motivos para que isso acontecesse estão a idade (o jogador precisa ter no mínimo 16 anos) e as reiteradas negativas por parte do staff do próprio para a formalização de tal vínculo.

Foram feitas inúmeras tentativas para a formalização do vínculo profissional desde março deste ano, quando o atleta chegou aos 16 anos - todas foram negadas. Por isso seu contrato era apenas de formação.

Diante deste cenário, o Náutico, em negociação com o Cruzeiro, manteve 40% dos direitos econômicos do jogador, além de estipular um valor a ser pago pela equipe mineira caso opte por adquirir mais um percentual.

O Clube Náutico Capibaribe ressalta, ainda, que segue em busca do selo de Clube Formador da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), que trará maior segurança ao clube junto a atletas ainda em formação. Resta, apenas, a emissão do laudo do Corpo de Bombeiros de Pernambuco para que o processo seja concluído.

