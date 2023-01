A- A+

Futebol Náutico deve repetir escalação diante do Atlético/BA, na estreia da Copa do Nordeste 2023 Maior novidade no Timbu deve ser a presença do meia Gabriel Santiago no banco de reservas

O Náutico que vai entrar em campo neste domingo (22), contra o Atlético/BA, no Carneirão, pela estreia da Copa do Nordeste 2023, deve ser o mesmo que atuou no compromisso passado, contra o Belo Jardim, nos Aflitos, pelo Campeonato Pernambucano. A ideia do técnico Dado Cavalcanti é colocar em campo o melhor que tem à disposição para iniciar o Regional com um triunfo.



“Julgo muito importante essas poucas trocas que eu venho fazendo nas equipes iniciais. Isso faz parte desse processo, em que essas trocas vêm acontecendo de forma natural. Foi assim com Paul, depois Gauto e espero que seja assim com Gabriel. Lá na frente, posteriormente ganharei Régis e Paulo Miranda, opções que nos fortalecem como equipe", afirmou o técnico.





Dos atletas confirmados para o confronto, um deles é o meia Matheus Carvalho, artilheiro do Náutico na temporada, com três gols. “O início de campeonato dele é fantástico. Com a quantidade de gols, assistências, participações efetivas...um protagonismo importante. É perceptível quando se tem ao lado um atleta com confiança elevada, dando respostas. Os atletas envolvidos nisso também ganham porque isso é contagiante para os demais, principalmente os que estão ali no meio-campo”, apontou.



Dado também se mostrou atento aos perigos do primeiro embate no Nordestão. “Nosso adversário é o atual bicampeão baiano e não é por acaso. Acompanhei de perto porque passei quase dois anos na Bahia. Agnaldo, o atual treinador, tem um processo longevo no clube. Teve uma reformulação, após alguns destaques saírem, mas chegaram jogadores que mantiveram o padrão técnico da equipe. Será um adversário qualificado. Gustavinho tem velocidade, mudança de direção. Trouxeram Ramires para ter mais liderança no meio, além de ter jogadores fortes fisicamente, encaixando mais a marcação de forma individualizada, deixando poucos espaços”, alertou.



Lição para o Estadual



Na visão do técnico, a disputa da Copa do Nordeste também poderá trazer benefícios ao clube para o Campeonato Pernambucano, por conta do aprendizado vindo do maior nível de enfrentamento com outras equipes da região.



“Você sempre aprende algo com seu adversário e, quanto mais forte for, mais você aprende. Disputar a Copa do Nordeste paralelo ao Pernambucano pode nos trazer evolução de equipe. Vamos enfrentar adversários novos, com forma de jogar diferente, trazendo repertório, aprendizado. Precisamos ultrapassar as dificuldades para nos fortalecer. Na Copa do Nordeste, enfrentaremos times mais fortes e qualificados do que no Estadual. Precisamos usar nossas forças para buscar a solução dos problemas contra essas equipes. Isso nos fará melhor no Pernambucano”, pontuou.



O Náutico deve ir a campo com Vagner; Victor Ferraz, Anilson, Denilson e Diego Matos; Juan Gauto, Jean Mangabeira, Souza e Matheus Carvalho; Paul Villero e Júlio.

