Futebol Náutico divulga balanço financeiro referente a 2024; confira detalhes Passivo do clube ultrapassa os R$ 250 milhões, com boa parte incluindo processos trabalhistas, cíveis e tributários

O Náutico divulgou na noite da última quarta-feira (30) o balanço financeiro do clube referente ao ano de 2024. O documento de 28 páginas, assinado pela Equity, empresa especializada em auditorias, aponta que o Timbu tem um passivo de R$ 256,739 milhões e fechou a temporada anterior com saldo negativo de R$ 1,486 milhão.

As demonstrações contábeis apresentam a posição patrimonial e financeira do Náutico, além do desempenho da operação e os seus fluxos de caixa. A receita alvirrubra evoluiu de R$ 22,8 milhões para R$ 24,7 milhões em relação ao balanço anterior, mas as despesas superaram o valor, justamente com a diferença de R$ 1,486 milhão. Os custos envolvem o pagamento das despesas com o departamento.

A ausência na Copa do Brasil de 2024 também trouxe peso negativo para as receitas do Náutico, que caíram em R$ 2 milhões em relação ao ano de 2023 na verba envolvendo os direitos de transmissão.

Quanto ao passivo do clube, aproximadamente 93% dos mais de R$ 250 milhões são referentes a débitos trabalhistas, cíveis e tributários. Vale citar que o Náutico está em processo de Recuperação Judicial para tentar diminuir em até 80% as dívidas

Você pode conferir mais detalhes do balanço financeiro do Náutico clicando aqui.

