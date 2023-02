A- A+

Locação Náutico divulga data de Assembleia Geral de Sócios que vai decidir locação de parte do CT O clube também disponibilizou a relação de sócios aptos para participar da votação que acontece no dia 3 de março

O Náutico divulgou, nesta quarta-feira (15), a data para a Assembleia Geral de Sócios a respeito da locação de três hectares do Centro de Treinamento Wilson Campos. O tema foi aprovado pelo Conselho Deliberativo por unanimidade na última segunda (13).

A Sessão Geral Extraordinária vai acontecer no dia 3 de março, das 8h às 20h, de maneira presencial. Estão aptos a votar os sócios maiores de 18 anos, com mais de 12 meses de associação e mais de seis meses de mensalidades pagas ininterruptamente. Confira a lista divulgada pelo clube.

A negociação de parte do CT do Náutico é com o Grupo Mateus, empresa atacadista alimentício. Mensalmente, o Alvirrubro vai receber R$ 130 mil pelo aluguel. Os valores serão corrigidos anualmente durante 20 anos e podem ser renovados ao final do período.

“O clube está dando um passo importante. O trabalho em conjunto entre o Executivo e Conselho Deliberativo foi fundamental para o desfecho positivo da negociação”, disse Alexandre Carneiro, presidente do Conselho Deliberativo do Náutico.



