A- A+

ELEIÇÕES Náutico divulga "listão" de sócios que poderão votar nas eleições do clube Divulgação dos nomes aconteceu na noite desta quarta-feira (11), nas redes sociais do Timbu

O Náutico divulgou através das suas redes sociais, na noite desta quarta-feira (11), a lista de torcedores do clube que são sócios e poderão exercer o direito ao voto nas próximas eleições, que devem acontecer no dia 12 do próximo mês - um domingo.

Na ocasião, serão decididos os novos nomes dos poderes Executivo e Deliberativo para as temporadas de 2024 e 2025 (biênio).

A lista com os nomes, datas de início das respectivas associações e categorias de planos pode ser acessada aqui.

De acordo com o Timbu, a divulgação segue "o que determina o estatuto" e em caso de dúvidas ou irregularidades, os sócios devem procurar a secretaria do clube.

O que esperar do pleito eleitoral do Náutico?

Antes visto como inevitável, o bate-chapa nas eleições pode não ocorrer. Isso porque, após uma reunião na última terça-feira (10) envolvendo lideranças do clube, foi levantada a possibilidade de uma união entre situação e oposição, com nomes de cada lado para formar uma candidatura única.

A composição da chapa única teria o então candidato do grupo da oposição, Aluísio Xavier, como candidato à presidência. O vice, por sua vez, viria do bloco da situação, com Luiz Gayão, atual vice-presidente jurídico do Náutico.

Os dois primeiros bate-chapas no Náutico foram em 1978 e 1979. Em ambos os casos, apenas conselheiros puderam votar. João de Deus Ribeiro ganhou nos dois anos contra Virgínio Cabral de Melo e José Ventura, respectivamente.

Veja também

Futebol Internacional Federação Inglesa de Futebol estuda transmitir conversas do VAR ao vivo