Náutico divulga nova parcial e quebra de recorde de público nos Aflitos em 2023

A- A+

Pelo jogo decisivo da Série C, diante do São Bernardo, o Náutico bateu novo recorde de público nos Aflitos em 2023. Pela 19ª rodada da competição, o Timbu precisa da vitória diante da equipe paulista, partida que começa às 16h, deste sábado (26) e para isso contará com o apoio de mais de 17 mil torcedores, números revelados no início da noite desta sexta-feira (25).

O melhor público do Alvirrubro neste ano aconteceu na partida diante do CSA, no dia seis de agosto, última partida do clube nos Aflitos. Na ocasião, mais de 15 mil torcedores viram o empate em 0x0 no clássico nordestino, resultado que complicou a vida de ambas equipes.

Necessidade de vitória

Nono colocado da Série C, com 26 pontos, o Náutico precisa vencer para avançar ao quadrangular. O São Bernardo é o oitavo, com 28, e pode passar com um empate. Para o time alvirrubro não existe outra opção, é necessário conquistar os três pontos ou amargurar mais um ano na Série C e quase quatro meses de inatividade até o início da próxima temporada.

Já somos mais de 17 mil alvirrubros e alvirrubras garantidos no jogo de amanhã. Estamos todos #JuntosPeloAcesso! pic.twitter.com/le5tXPYTBt — Náutico (@nauticope) August 25, 2023

Veja também

Campeonato Inglês Chelsea vence Luton com dois gols de Sterling