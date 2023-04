Náutico divulga novo uniforme para a temporada 2023

A- A+

O Náutico divulgou nesta segunda (24) o novo uniforme do clube para a temporada 2023. O padrão principal, com listras vermelhas e brancas, faz parte do projeto “Grandes Ídolos”, e teve como personagem o ex-atacante Bizu, que fez história no Timbu no final da década de 80.

"Fiquei muito feliz porque é o clube do meu coração. A torcida sabe o quanto a gente ama e respeita. Agradeço pela oportunidade a todos que fazem o Náutico. Precisamos de todos unidos para levar o clube à frente", afirmou o ex-atacante Bizu, em entrevista ao site oficial.



Já as camisas dos goleiros para a temporada de 2023 foram desenvolvidas em homenagem ao goleiro Mauri. Atleta histórico do Timbu do final da década de 80 e início de 90, a camisa traz consigo uma arte frontal que, segundo o clube,“brinca com elementos geométricos formando um padrão que remete ao estilo usado nas camisas de goleiro da época, aplicada utilizando a técnica de sublimação, além de seu nome bordado na parte traseira da gola”.

Os gols e a camisa que marcaram uma geração. Um ídolo que transcende as páginas da história e se imortaliza. Foram mais de 100 gols com esse manto. Bizu é eterno! #GrandesÍdolos #CampeãoDeTerraEMar pic.twitter.com/e1jf0yPxhR — Náutico (@nauticope) April 24, 2023

