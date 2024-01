A- A+

Futebol Náutico divulga numeração fixa do elenco para a temporada 2024 Estreia do clube será no domingo (14), contra o Flamengo de Arcoverde, nos Aflitos

O Náutico divulgou nesta terça (9) a numeração fixa que será usada pelos jogadores na temporada 2024. A estreia oficial do clube no ano será no domingo (14), nos Aflitos, contra o Flamengo de Arcoverde, pelo Campeonato Pernambucano.

O atacante Evandro ficou com a camisa 10. Paulo Sérgio, centroavante contratado recentemente, herdou a 9. No gol, Vagner permanece com a 1. Confira os demais números.

Confira a numeração fixa que será utilizada pelos nossos atletas ao longo de 2024. pic.twitter.com/rRnUWYVhwR — Náutico (@nauticope) January 9, 2024

