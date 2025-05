A- A+

Náutico Náutico divulga promoção de ingressos para jogo contra a Ponte Preta; veja os preços O Timbu quer contar com a presença da torcida no estádio dos Aflitos para o confronto deste sábado (24), às 17h

A força dos Aflitos pode fazer diferença para o Náutico na busca pelo acesso no Campeonato Brasileiro da Série C. Para chamar os alvirrubros para o campo durante a partida neste sábado (24), às 17h, contra a Ponte Preta, o Timbu divulgou uma promoção e prometeu pagar metade do valor dos ingressos para o jogo.

Segundo a postagem nas redes sociais, os setores Hexa e Caldeirão custarão R$ 15 (meia) e R$ 30 (inteira). Já o setor Vermelho Gazzaneo sairá por R$ 20 (meia) e R$ 40 (inteira).

O aluguel das cadeiras do estádio também terão 50% de desconto para o confronto contra o líder da Terceirona.

A FORÇA DA NAÇÃO VEM FAZENDO A DIFERENÇA!



Teu APOIO, tua ENERGIA e essa UNIÃO nas arquibancadas estão empurrando o Náutico rumo AO ACESSO!



SÁBADO (24), às 17H

Contra a Ponte Preta

️ No CALDEIRÃO DOS AFLITOS…



O NÁUTICO VAI PAGAR METADE DO TEU INGRESSO! ️‍… pic.twitter.com/whqrpG5RDS — Náutico (@nauticope) May 21, 2025

Os sócios do clube alvirrubro ainda possuem descontos maiores, de acordo com a categoria de cada plano.

Confira:

Ingressos para Náutico x Ponte Preta, válido pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C

Sábado, dia 24 de maio, às 17h, no Estádio dos Aflitos (Estádio Eládio de Barros Carvalho - Av. Conselheiro Rosa e Silva, 1086 - Aflitos, Recife - PE, 50060-020)

Preços: Setor Hexa - R$ 15 e R$ 30;

Setor Caldeirão - R$ 15 e R$ 30;

Setor Vermelho Gazzaneo - R$ 20 e R$ 40

Cadeiras - Consultar o valor do aluguel ou da compra

Como comprar: futebolcard.com (público geral) e maisfieldonordeste.com.br (sócios)

