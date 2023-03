Náutico diz que não informado pelo STJD sobre presença de visitantes e clássico terá torcida única

A- A+

Leia também

• Em busca de torcida contra o Náutico, Sport aciona STJD; entenda

• Clássico das bolas paradas: Sport e Náutico se destacam no quesito em 2023

• Sócios do Náutico aprovam locação de parte do CT para rede varejista

A presença de torcida visitante no Clássico dos Clássicos, entre Náutico e Sport, nos Aflitos, pela Copa do Nordeste, virou um imbróglio jurídico. Inicialmente, o Sport informou que o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) liberou a presença dos rubro-negros no confronto. Vale lembrar que, por decisão do Governo do Estado, os clássicos só teriam nas arquibancadas os torcedores do clube mandante.



Porém, no final da noite desta sexta (3) o Náutico apontou que não foi notificado oficialmente pelo órgão, impossibilitando que a decisão fosse acatada. O clube comunicou que "irá buscar o Governo de Pernambuco para encontrar a melhor maneira de operacionalizar esta decisão".

O Clube Náutico Capibaribe tomou conhecimento, na tarde desta sexta-feira (3), através da imprensa, da decisão liminar, concedida pelo STJD, determinando a presença da torcida visitante no Clássico dos Clássicos de amanhã.



+ pic.twitter.com/HSKDhVzfRJ — Náutico (@nauticope) March 4, 2023

Veja também

Futebol Sócios do Náutico aprovam locação de parte do CT para rede varejista