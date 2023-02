A- A+

Copa do Nordeste Náutico é dominado pelo Sampaio Corrêa e perde chance de assumir liderança do grupo B do Nordestão A Bolívia Querida só conseguiu o gol da vitória já no final do segundo tempo

Em jogo de um time só, o Náutico perdeu para o Sampaio Corrêa pela Copa do Nordeste em partida realizada neste sábado (18), no estádio Castelão, em São Luís. Com a derrota os alvirrubros perderam a chance de assumir a liderança do grupo B do Nordestão e continuam com sete pontos. Já a Bolívia Querida entrou no grupo de classificação do grupo A e chegou aos seis pontos.

A próxima partida do Timbu na competição é contra o Vitória-BA, na próxima quinta-feira (23), às 19h, no Barradão. Já o Tubarão encara o CSA, um dia antes, no Castelão.

O jogo

O primeiro tempo em São Luís foi definitivamente de um time só. O Sampaio Corrêa dominou todas as ações e criou boas oportunidades de abrir o placar. Logo aos nove minutos, Rafael Furtado recebeu livre na marca do pênalti, mas o zagueiro Odivan salvou em cima da linha.

O centroavante ex-Santa Cruz também teve outra chance logo depois e chutou por cima do gol. O grande nome do Náutico foi o goleiro Vagner. Foram duas intervenções fundamentais para garantir o zero a zero na primeira parte da partida.

Aos 19 minutos, o Náutico errou na saída de bola e, após troca de passes da Bolívia Querida, o meia Rafael Villa recebeu na entrada da área e finalizou rasteiro. Vagner fez seu primeiro milagre.

Perto do final do primeiro tempo, aos 35 minutos, Warley chutou forte de fora da área, a bola desviou na zaga e o goleiro alvirrubro conseguiu se recuperar para defender. A bola ainda chegou a bater na trave, antes de sobrar para Furtado que estava impedido.

A virada do intervalo não mudou o cenário da partida. O Sampaio seguiu com o controle da posse no campo de ataque, mas estava com dificuldades para criar novas chances. A maioria das tentativas foram chutes de fora da área sem perigo para o gol de Vagner.

O Náutico não conseguia controlar a bola no campo de ataque. As poucas chegadas do Timbu eram em saídas de contra ataque, que resultaram em escanteios, mas com nenhuma chance clara foi criada.

De tanto tentar e rondar a área alvirrubra, o Sampaio abriu o placar aos 41 minutos. Pimentinha jogou a bola para área, após bate e rebate entre Vagner e a defesa, Joécio aproveitou marcar o gol merecido da Bolívia Querida.

Ficha técnica:

Sampaio Corrêa 1

Luiz Daniel; Yann (Mateus Ludke), Gabriel Furtado, Joécio e Vitinho; Emerson, Rafael Vila (Eloir e Warley (Nadson); Pimentinha, Rafael Furtado (Venicius Cascais) e Roney (Matheus Martins). Técnico: Felipe Conceição.

Náutico 0

Vágner; Diego Ferreira, Anilson, Odivan e Diego Matos; Juan Gauto (Jean Mangabeira), Nathan (Lucas Paraíba) e Souza (Matheus Cocão); Paul Villero (Fernando Neto), Kayon (Régis Tosatti) e Júlio. Técnico: Dado Cavalcanti.

Local: Castelão (São Luis/MA)

Árbitro: Adriano Barros Carneiro (CE). Assistentes: Eleuterio Felipe Marques Junior e Anderson Moreira de Farias

Gols: Joécio (41’ segundo tempo)

Cartões amarelos: Rafael Villa (Sampaio); Vitinho (Sampaio); Juan Gauto (Náutico); Diego Matos (Náutico);

Público: 765 torcedores

Renda: R$ 9.650



Veja também

Campeonato Espanhol Real Madrid vence Osasuna e coloca pressão no Barcelona