FUTEBOL Náutico é derrotado pelo Decisão e perde acesso direto para as semis do Pernambucano O Bode de Moxotó nunca havia conquistado o acesso para o mata-mata do Campeonato Pernambucano

O Náutico perdeu para o Decisão pela última rodada da primeira fase do Campeonato Pernambucano.

O alvirrubro precisava vencer o jogo para garantir classificação direta para as semifinais, o que não aconteceu.

A equipe foi derrotada por 1 a 0 neste sábado (22), no Odilon Ferreira, em Sertânia, no Sertão de Pernambuco.



Por outro lado, a história está escrita: o Decisão está nas quartas de final do Pernambucano! Com o resultado, o Decisão conseguiu a tão sonhada classificação para a segunda fase da competição.

A equipe de Sertânia nunca havia conquistado o acesso e, além disso, na primeira e até então única participação na Série A1, a equipe terminou rebaixada.

O jogo

O começo de partida foi muito truncado e estudado entre as equipes. O Náutico teve a posse de bola por mais tempo e obrigou o time do Decisão a se fechar no início da primeira etapa.

Além disso, com boas chances, principalmente pelo jogo aéreo, o Timbu conseguiu mostrar perigo para a meta de Anderson Testa.

O atacante Paulo Sérgio chegou com perigo duas vezes, e o meia Patrick Allan teve uma boa oportunidade após vacilo da defesa do Bode de Moxotó.

O Decisão, por outro lado, teve as melhores chances do primeiro tempo, mesmo com estilo de jogo mais defensivo. Juninho Silva cobrou escanteio, Gilmar testou firme e Muriel fez boa defesa para evitar o primeiro gol.

Outra grande chance desperdiçada foi pelo atacante Bambam, que recebeu bom passe de Juninho Silva e isolou por cima da meta de Muriel.

E o jogo se manteve assim até o intervalo. O Timbu ocupou o setor ofensivo por grande parte e, por outro lado, a equipe de Sertânia só conseguiu equilibrar a partida na metade do primeiro tempo.

O Bode explorou lançamentos e contra-ataques, sem conseguir ser muito efetivo.

Segundo tempo

O Decisão voltou com outra postura para a segunda etapa, visto que o Jaguar, que jogava no mesmo horário contra o Afogados, estava vencendo sua partida por 1 a 0.

A equipe de Sertânia precisava vencer o seu jogo para passar o Jaguar na tabela e classificar para a próxima fase.

Com um ritmo intenso, o Decisão partiu para cima do Náutico. A situação do primeiro tempo se inverteu, e agora o Bode propôs o jogo, teve o domínio da posse de bola e criou as melhores oportunidades.

Aos 13 minutos, Bambam, em mais uma chance e livre de marcação, cabeceou para fora. Mosquito, aos 15, chutou na entrada da área, mas foi impedido por Arnaldo, desviando para escanteio.

Aos 17, Nino Potiguar teve espaço perto da meta de Muriel, mas arrematou para fora.

A proposta seguiu, e o Decisão continuou intensamente pressionando até achar, aos 29 minutos, o tão sonhado gol.

Após cobrança de lateral direto na área, Bambam subiu mais alto que os zagueiros e cabeceou para o gol, sem chances para Muriel.

Por outro lado, a primeira finalização do Náutico só veio aos 21 minutos, com Kayon, que sequer chegou ao gol do goleiro Anderson Testa.

Com a classificação em mãos e buscando poupar peças importantes, o técnico André Caldas tirou Otusanya de campo, o que fez o Timbu perder muita ofensividade na segunda etapa.



Próximos jogos

O próximo compromisso do Timbu será contra o CSA nesta quarta-feira (26), às 21h30, no Estádio Rei Pelé, em Maceió, pela quarta rodada da Copa do Nordeste.

O Decisão irá enfrentar a equipe do Maguary, pelas quartas de final do Campeonato Pernambucano, em data a ser definida.

Ficha técnica

Decisão 1

Anderson Testa; Felipe Cordeiro, Arthur Potiguar, Gilmar Pitimbu; Nino Potiguar, Natan e Barra; Mosquito (Erivan), Juninho Silva (Juliano), Henrique Alves e Bambam (Léo Reis). Técnico: Fernando Tonet.

Náutico 0

Muriel; Arnaldo (Marcos Ytalo), Léo Coltro, Felipe Santana e Igor Fernandes; Igor Pereira (Wenderson), Sousa, Marco Antônio (Hélio Borges), Patrick Allan, Samuel Otusanya (Kayon) e Paulo Sérgio (Bruno Mezenga). Técnico: André Caldas.

Local: Odilon Ferreira (Sertânia, PE)

Horário: 16h30

Árbitro: Michelangelo Almeida

Assistentes: Ricardo Nunes e Michel Ferreira

Gol: Bambam (aos 29' do 2ºT)

Cartões amarelos: Bambam e Barra (DEC); Arnaldo, Paulo Sérgio e Felipe Santana (NAU)





