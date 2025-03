Náutico é derrotado pelo Retrô e fica fora das semifinais do Campeonato Pernambucano

A- A+

O Náutico foi derrotado pelo Retrô e está eliminado das semifinais do Campeonato Pernambucano. Nos pênaltis, a Fênix bateu o Timbu por 5 a 3 e avançou às semifinais para enfrentar o Maguary.



O Timbu se despede da competição após empatar em 0 a 0 com a equipe de Camaragibe no estádio dos Aflitos, na tarde desta segunda-feira (03). Com o empate e por ser jogo único, a partida foi decidida nas penalidades, que foi vencida pelo Retrô.

Fim das cobranças de pênaltis. Náutico perde para o Retrô. — Náutico (@nauticope) March 3, 2025



O jogo



O confronto entre as equipes reservou uma primeira etapa com poucas chances de gol, muitas faltas e pouca eficiência. O Náutico começou melhor, com mais poder ofensivo nos primeiros 10 minutos e construindo mais oportunidades no último terço do campo, entretanto, sem assustar a meta do goleiro da Fênix.



Com o passar do tempo, o Retrô conseguiu reorganizar as linhas, acertou a marcação e voltou a equilibrar o jogo, oferecendo certo perigo para a defesa alvirrubra. Mesmo assim, a partida se manteve da mesma forma até o término da primeira etapa, as equipes se estudando ao máximo em um jogo muito truncado e disputado no meio campo.



O Náutico conseguiu oferecer a única chance real de gol só aos 43 minutos, quando em contra-ataque puxado por Patrick Allan, Marco Antônio recebeu livre e sem marcação contra a meta de Volpi. O arqueiro da Fênix fez boa defesa e evitou o único gol que possivelmente sairia na primeira etapa no estádio dos Aflitos.



Segundo tempo



As equipes retornaram a campo com a mesma postura que encerraram a primeira etapa. Muito cautelosos, os técnicos de Náutico e Retrô fizeram alterações no meio-campo, buscando alcançar uma ofensividade maior, o que não aconteceu.



Aos 24 minutos, o melhor jogador da equipe alvirrubra na partida, Patrick Allan, foi substituído. Essa alteração diminuiu o controle da equipe no meio campo, e proporcionou mais perigo da equipe de Camaragibe.



Entretanto, o jogo se estendeu e as chances foram sendo desperdiçadas a cada minuto, principalmente pela equipe alvirrubra. Kayon e Paulo Sérgio tiveram a oportunidade de abrir o placar aos 30 minutos, mas não concluíram com êxito.



O Retrô, por outro lado, se viu confortável e manteve a estratégia de jogar pelo empate no segundo tempo, sem se expor muito nos contra-ataques. A equipe de Camaragibe conseguiu não sofrer com a conduta ofensiva do Timbu e segurou o placar, que levou a decisão para as penalidades.



Pênaltis



Nas penalidades, o confronto não se estendeu muito. A equipe alvirrubra perdeu a segunda cobrança com Bruno Mezenga, o que não ocorreu com o Retrô. A Fênix acertou todas as cobranças e se classificou para as semis, com placar final de 5 a 3.

Ficha técnica:

Náutico 0 (3)

Muriel; Marcos Ytalo, Felipe Santana, Odivan (Léo Coltro) e Igor Fernandes; Auremir, Marco Antonio (Sousa), Wenderson (Kayon) e Patrick Allan (Hélio Borges); Samuel Otusanya (Bruno Mezenga) e Paulo Sérgio. Técnico: Marquinhos Santos.



Retrô 0 (5)

Fabian Volpi; Gedeilson, Claudinho, Rayan Ribeiro e Fabinho; Radsley, Mascote (Ericson), Rômulo (Júnior Fialho); Luis Enrique (Gustavo Salomão), Maycon Douglas (Lucas Grafite) e Richard. Técnico: Wires Souza.



Local: Aflitos (Recife/PE)

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio

Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos e Brigida Cirilo Ferreira

Gols:

Cartões amarelos: Gledson (RET); Maycon Douglas (RET); Rayan Ribeiro (RET); Richard Franco (RET); Samuel Otusanya (NAU)

Público: Sem público.

