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Futebol Náutico é o time que menos empatou na Série B Timbu soma apenas um resultado de igualdade em 11 rodadas disputadas na competição

Na Série B do Campeonato Brasileiro, o Náutico praticamente não trabalha com o conceito de meio-termo: ou ganha ou perde. Dos 11 jogos disputados, em apenas um o Timbu saiu com o empate, sendo o clube que menos soma resultados de igualdade na competição.

O único empate do Náutico na Série B até o momento foi na Arena Nicnet, diante do Botafogo-SP. O Timbu saiu atrás do placar, mas buscou a reação e o confronto terminou 1x1.

Nos demais jogos, o Náutico soma seis vitórias e quatro empates. A equipe está na quarta posição da Série B, com 19 pontos. Na próxima rodada, os pernambucanos enfrentam o Fortaleza, no Esporte da Sorte Aflitos, no dia 9 de junho. O Leão está em quinto, com 18.

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