A- A+

FUTEBOL Náutico é proibido de registrar novos jogadores por dívida com ex-zagueiro Novos reforços para a zaga não podem ser inscritos no sistema da CBF

Por meio de nota divulgada na tarde desta sexta-feira (12), o Náutico informou que foi notificado pela Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD), e que está impossibilitado de inscrever novos atletas no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, por conta de uma dívida com o zagueiro Tiago Alves, que jogou no clube em 2017.

Por causa dessa ação, o clube ainda não regularizou seus novos reforços Danilo Cardoso e Wesley Junio (ambos zagueiros).

Confira a nota na íntegra:

O Clube Náutico Capibaribe foi notificado, na última semana, pela Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD), de uma decisão que impossibilita o clube de inscrever novos atletas.

A medida se dá por conta de valores ainda em aberto com o ex-zagueiro alvirrubro Tiago Alves, que defendeu nossas cores em 2017.

O departamento jurídico do Náutico está, desde o momento da notificação, atuando para reverter a decisão o mais rápido possível, que impossibilita a inscrição de atletas profissionais ou de base no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

O Clube Náutico Capibaribe foi notificado, na última semana, pela Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD), de uma decisão que impossibilita o clube de inscrever novos atletas.



A medida se dá por conta de valores ainda em aberto com o ex-zagueiro alvirrubro Tiago Alves,… pic.twitter.com/gNquAjyQN1 — Náutico (@nauticope) May 12, 2023

Veja também

PREMIER LEAGUE Arsenal encara Brighton para manter a perseguição ao City no Inglês