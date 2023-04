A- A+

Copa do Brasil Náutico e Sport buscam classificação às oitavas da Copa do Brasil após anos sem chegar nesta fase O Timbu não chega nesta fase da competição desde 2011, enquanto o Leão alcançou pela última vez em 2017

Passada a decisão do Campeonato Estadual, esta semana reserva emoções na Copa do Brasil para os torcedores pernambucanos. Náutico e Sport entram em campo em busca de uma classificação às oitavas de final do torneio que não vem sendo comum nos últimos anos. O Timbu não chega nesta fase da competição desde 2011, enquanto o Leão alcançou pela última vez em 2017.

Além da chance de continuar na briga pelo título da Copa do Brasil, avançar de fase significa receber uma cota de R$ 3,3 milhões como premiação.

Náutico

Para chegar às oitavas de final, o Náutico vai ter que segurar o Cruzeiro, no estádio Independência. A partida acontece nesta terça-feira (25), às 19h. No jogo de ida, nos Aflitos, o Alvirrubro venceu por 1 a 0 com gol de Gabriel Santiago.

Em 2011, última vez que chegou às oitavas de final, o Náutico foi eliminado pelo Vasco com uma derrota por 3 a 0, fora de casa, e um empate sem gols no Recife. O Timbu passou por Trem-AP e Bangu nas primeiras fases.

Sport

O Sport joga um dia depois, na quarta-feira (26), às 19h, contra o Coritiba. A equipe rubro-negra vem embalada pelo título pernambucano e joga por uma vitória simples após o empate em 3 a 3 no jogo de ida. A venda de ingressos para o confronto na Ilha do Retiro já foi iniciada.

Depois do título conquistado em 2008, o Sport só avançou na Copa do Brasil até as oitavas de final, em duas ocasiões (2010 e 2017). Na última vez, os rubro-negros foram eliminados pelo Botafogo, com uma derrota por 2 a 1, fora de casa, e empate por 1 a 1 na Ilha.



