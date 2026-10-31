Náutico e Sport decidem o Campeonato Pernambucano de Remo neste domingo (1º), no Rio Capibaribe

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As águas do Rio Capibaribe voltam a ser palco de um dos confrontos mais tradicionais do esporte pernambucano. Neste domingo (1º), a partir das 8h, a Rua da Aurora, na área central do Recife, recebe a segunda etapa do Campeonato Pernambucano de Remo, com entrada aberta ao público.



De um lado, o Náutico tenta quebrar um incomodo jejum de 13 anos sem erguer a taça. Do outro, o Sport busca uma virada histórica para defender o título.



A competição é impulsionada pelo trabalho da nova gestão da Federação Pernambucana de Remo, liderada de forma voluntária pelo presidente Luiz Henrique e pela Vice Maíra Lisboa.





Vantagem com pés no chão

O Timbu construiu uma vantagem confortável na primeira etapa, disputada em setembro, ao vencer nove das 11 provas. Com o placar geral em 9 a 2, o Náutico precisa de apenas três vitórias para voltar ao topo do estadual.



Apesar do entusiasmo da torcida, o discurso na garagem Alvirrubra é de cautela. Comandante da equipe, Ricardo Costa fez questão de manter os pés no chão.



"Foi uma euforia muito grande, porque não era esperado uma vitória tão elástica. Buscamos logo acalmar os ânimos, até para não ficar com uma certa soberba. No primeiro momento teve essa euforia, obviamente comemorando, mas também com os pés no chão, até porque a segunda etapa está praticamente zerada. A gente não quer somente vencer como campeão geral, quereremos conquistar mais uma etapa", afirmou.

Elenco Alvirrubro de Remo. Foto: Federação Pernambucana de Remo / Divulgação



Tudo ou nada

Atual tricampeão, o Sport aposta na mobilização total para reverter o cenário. Segundo Ítalo Miranda, diretor técnico do Leão, o clube intensificou a preparação física e tática nas últimas semanas.



"Estamos apostando muito na intensificação do treinamento físico, na união dos atletas e numa maré de sorte para a gente virar esse campeonato", destaca.



"A gente está bastante confiante no nosso preparo físico e na nossa capacidade para ser mais um dia em que a gente possa repetir o que a gente já sabe fazer e que, com isso, dê tudo certo. Não queremos inovar muito, para fazer algo diferente, e dar margem para erro. Isso é uma extensão do nosso treino", completou.



Para garantir a taça, o Rubro-negro precisa vencer dez provas ou cravar nove para levar a decisão para os critérios de desempate.



Sport está na decisão do Remo. Foto: Faraoo das Olindas





Futuro da modalidade

Para além da disputa direta na água, o Campeonato Pernambucano de Remo evidencia o papel transformador dos projetos socioesportivos e da formação de novos talentos.



O comandante Alvirrubro destaca que o impacto do esporte vai muito além do cronômetro ao falar sobre o trabalho realizado no clube.



"Eu, que vim de projeto social, acredito muito que uma das principais formas que a gente tem para poder trabalhar a juventude e pensar mais no futuro, são as políticas sociais voltadas aos projetos sociais e sócio-desportivos. O esporte vai além dos resultados: os projetos socioesportivos podem abrir caminhos para esses jovens, para um mundo de novas perspectivas", reforçou Ricardo.

Sport e Náutico durante a competição. Foto: Federação Pernambucana de Remo / Divulgação



Pelo lado Rubro-negro, Ítalo ressalta a importância da harmonia entre os rivais e da renovação para manter a modalidade viva.



"Ambos os clubes são muito tradicionais no Remo, a gente mantém essa história viva porque um clube depende do outro para existir o campeonato. Então, o Náutico e o Sport serem campeões em anos alternados, isso é importante. Essa renovação alimenta o desejo para treinar mais, de novos atletas entrarem. Óbvio, quero que o Sport vença, mas eu batalho pelo remo de Pernambuco de forma geral", contou.



Sport está na final do Campeonato Pernambucano de Remo. Foto: Faraoo das Olindas.





Essa renovação ganha destaque com a presença do jovem talento Tutankamon Ramisés: aos 15 anos, o atleta do Sport já se sobressai competindo em categorias acima da sua.



"A gente continua fazendo um trabalho de base, para que ele continue remando pelo Sport durante muito tempo e que ele seja um veículo para trazer outros jovens atletas, tanto masculino quanto feminino. É uma promessa que ele já está, inclusive, despontando entre categorias de até 18 anos internacionais e nacionais", concluiu Ítalo.

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