Náutico e Sport entram em campo pelo Campeonato Pernambucano Sub-20, neste sábado (20)

Pela segunda rodada do Campeonato Pernambucano Sub-20, Sport e Náutico entram em campo neste sábado (20), às 15h. O Leão enfrenta o Atlético Torres, no Grito da República, em Olinda. Já o Timbu, duela contra o Porto no CT Ninho do Gavião, em Caruaru.

Na primeira rodada, os Leões da Base golearam o Central por um placar de 4 a 0, com gols de Marcelo Henrique, Bruno Lima, Victor Gabriel e Neto. O Sport está em segundo lugar do Grupo B, com três pontos, empatado com o Retrô.

O Náutico, por sua vez, goleou o Santa Fé por 4 a 1, com direito a hat-trick de Leandro Kauã e um gol de Kayon. Com essa vitória, o Alvirrubro terminou a primeira rodada na liderança do Grupo A.

O confronto entre Atlético Torres x Sport será transmitido pelo canal oficial da Federação Pernambucana de Futebol (TV FPF), no YouTube.

Confira os jogos da segunda rodada do Campeonato Pernambucano Sub-20:

Sábado (20)

Íbis x Serrano - 10h

Centro Limoeirense x Ipojuca - 10h

Porto x Náutico - 15h

Santa Fé x Jaguar - 15h

Atlético Torres x Sport - 15h

Sete de Setembro x Águia - 15h

Central x Petrolina - 15h

Domingo (21)

América x Retrô - 15h

