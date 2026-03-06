A- A+

Campeonato Pernambucano Náutico e Sport se consolidam como equipes a serem batidas no Pernambucano nesta década Apenas alvirrubros e rubro-negros faturaram títulos do Estadual de 2021 para cá

Prestes a decidirem o Campeonato Pernambucano 2026, Náutico e Sport têm se consolidado como as duas principais forças do Estado nesta década, quando o assunto é o Estadual. Das cinco finais de 2021 para cá, o título ficou ou com Alvirrubros ou com Rubro-negros, com direito a duas finais entre ambos.

Neste domingo (8), às 18h, nos Aflitos, o Náutico terá a possibilidade de chegar à terceira taça nesta década e subir ao lugar mais alto do pódio pela 25ª vez na sua história. O Timbu foi campeão em 2021 e 2022. Já o Sport, 45 vezes campeão, pode celebrar sua quarta conquista e deixar o rival para trás. O Leão faturou o Estadual em 2023, 2024 e 2025.

No duelo entre ambos, no entanto, o placar está empatado. Em 2021, o Náutico foi campeão sobre o adversário. Após dois empates em 1x1, a equipe alvirrubra bateu o rival por 5x3 nos pênaltis, nos Aflitos, e sagrou-se campeão.

Três anos mais tarde, foi a vez do Sport dar o troco. Na Ilha, empate em 0x0. Na volta, nos Aflitos, triunfo leonino por 2x0.

Nas outras decisões da década, Náutico e Sport tiveram pela frente o terceiro time que mais chegou em finais neste período: o Retrô. Em 2022, o clube da Rosa e Silva ficou no 1x1 no agredado com a Fênix, mas venceu nas penalidades por 4x2, na Arena de Pernambuco.

O Sport, por sua vez, encarou o Azulão de Camaragibe nas finais de 2023 e 2025. Na primeira, bateu o adversário nas duas ocasiões: vitória por 2x0, na Ilha, e por 2x1, na Arena de Pernambuco. Já no ano passado, após bater o Retrô por 2x1, em São Lourenço da Mata, o Leão viu a Fênix igualar no agregado, no Recife, ao perder por 3x2, e o título foi definido nos pênaltis. Nas alternadas, o Rubro-negro ficou com a taça ao vencer por 4x2.

Náutico x Sport

Neste domingo, Náutico e Sport se enfrentam pela terceira vez nesta década na final do Pernambucano. Após empate em 3x3, na Ilha do Retiro, fica com o título quem sair vencedor no tempo regulamentar. Em caso de nova igualdade, o campeonato será definido nos pênaltis.

