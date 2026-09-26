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A história do quinto Clássico dos Clássicos de 2026 terminou com um final feliz para os alvirrubros. Náutico e Sport se enfrentaram, neste sábado (26), pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B com vitória do Timbu pelo placar de 3 a 1 no Esportes da Sorte Aflitos.



O jogo poderia ter tomado um rumo diferente com base nos primeiros 10 minutos, que teve domínio total dos rubro-negros. Mas foram os donos de casa, sob o comando do técnico Bruno Pivetti em sua primeira parte a frente do time, que saíram na frente. Nos acréscimos do primeiro tempo, Jean Carlos bateu escanteio e o artilheiro Vinícius aproveitou a chance para balançar as redes.



Se o primeiro foi no tempo extra, o segundo gol saiu logo aos 2 minutos da segunda etapa pelos pés do Mágico. Em noite inspirada e em outra cobrança de escanteio, Jean Carlos mandou para a área e Gustavo Henrique aproveitou para fazer o escanteio.

Inerte e dominado, o Sport diminuiu com Neto Pessoa aos 46 do segundo tempo, mas não conseguiu se impor sob a superioridade do Náutico.



Agora, o Timbu subiu para a 13ª posição e chegou aos 41 pontos, abrindo 11 para a zona de rebaixamento. O próximo compromisso da equipe será contra o Fortaleza, no Castelão, na próxima sexta-feira (2), às 21h35.



Já o Sport estacionou na nona colocação, com 44 pontos, e vê a dificuldade para chegar até o G-6 da Segundona aumentar. Os rubro-negros entram em campo na quinta-feira (1) para enfrentar o Athletic, às 20h30, no Estádio Joaquim Portugal, em São João Del Rei, em Minas Gerais.



O jogo

A partida começou com mais pressão do Sport. Logo aos três minutos, Chrystian Barletta recebeu e chutou parando no corte de Betão.



Mais dominante, o Leão seguiu tentando buscar as jogadas em meio à marcação alvirrubra, chegando a ter 79% de posse de bola no início do primeiro tempo.



Aos 10, o Náutico conseguiu pela primeira vez chegar até a área adversária com Vinícius. O artilheiro encontrou Ryan, que foi até a linha de fundo e cruzou a bola, mas desperdiçou.



A melhor chance do Timbu até aquele momento foi aos 15 minutos com ótimo cruzamento de Ryan. A bola mirava Júnior Todinho, mas Raí evitou o perigo.



No contra-ataque, Marlon dominou e chutou para o gol, que parou em boa defesa de Muriel.



Deixando o confronto mais equilibrado, o Náutico ficou melhor na partida e continuou a pressionar com cruzamento rasteiro para Júnior Todinho, que mandou para muito perto do gol.



Na sequência do lance, Jean Carlos bateu o escanteio. A bola desviou em Marcelo Ajul e passou perto do travessão. Aos 22, Derek, que foi promovido por Bruno Pivetti para o lugar de Kauã Maranhão, avançou pela direita e tenta o cruzamento, mas Willian Oliveira fez o corte.



De bola parada, o Sport teve a chance de abrir o placar com cobrança de falta de Diego Hernández e Ajul cabeceou por cima da barra. Marcelo Benevenuto subiu e mandou para fora após outra cobrança de Diego Hernández aos 32 minutos.



Aos 38, Leão fez pressão com Barletta em velocidade pela esquerda, que passou para Diego Hernández. O meio-campista chutou cruzado na área para a tentativa de finalização de Perotti. Igor Fernandes fez o corte e salvou para o Náutico, evitando o gol do Sport. Dois minutos depois, Barletta ficou livre e recebeu na intermediária, avançou e chutou, mas parou nas mãos de Muriel.



Nos acréscimos, após furada de Raí, Júnior Todinho ficou livre na área cara a cara com Thiago Couto e chutou para fora. E na sequência do lance, uma jogada entre o Mágico e o artilheiro gerou o primeiro gol do quinto Clássico dos Clássicos de 2026.



Após cobrança de escanteio, Jean Carlos mandou o cruzamento e Vinícius recebeu para cabecear dentro das redes rubro-negras abrindo o placar do duelo.



Segundo tempo

Se o primeiro gol foi nos acréscimos, o segundo foi logo no início da segunda etapa. Aos 2 minutos, Jean Carlos balançou as redes para aumentar a vantagem para o Náutico. Com falha da defesa do Sport, o camisa 10 recebeu e soltou o pé. A bola ainda desviou em Claudinho, que entrou no intervalo para substituir Augusto Pucci, e não deu chance para Thiago Couto tentar a defesa.



O terceiro gol passou perto de acontecer com Todinho, que recebeu cruzamento de Jean Carlos e cabeceou muito próximo da barra rubro-negra.



O Leão da Ilha do Retiro reiniciou com a troca de passes e na procura de espaços, com mais ritmo e intensidade para pressionar os alvirrubros, mas pouco exigiu de Muriel.



Aos 13, Perotti passou para Juan Alano em boa jogada, mas o meio-campista desperdiçou e chutou muito mal perto do gol de Muriel.



Quem teve oportunidade de mostrar serviço foi o atacante Paulo Sérgio, que não entrava em campo pelo Náutico desde maio, sendo acionado por Bruno Pivetti no lugar de Júnior Todinho.



Mesmo cansado e sentindo, Jean Carlos cobrou um último escanteio antes de ser substituído por Kauã Maranhão e gerou o placar de 3 a 0. Depois de lambança da defesa do Sport, a bola sobrou nos pés de Gustavo Henrique, que dominou e chutou no ângulo para marcar o terceiro tento do jogo aos 26 minutos.



Kervin Andrade pegou o rebote após corte da defesa alvirrubra e chuta com muita força, por cima do gol.



O quarto gol do Náutico passou muito perto com a tentativa de Kauã Maranhão bater cruzado, mas Paulo Sérgio não alcançou a bola a tempo.



Neto Pessoa tentou reagir e finalizou com perigo, mas Muriel defendeu. Nos acréscimos, aos 46, Patrick de Paula lançou na área para Willian Oliveira e Neto Pessoa diminuiu para o Sport, mas já era tarde para buscar uma reação.

O quinto Clássico dos Clássicos do ano terminou com a vitória do Náutico no Esportes da Sorte Aflitos para se afastar definitivamente para a zona de rebaixamento com a vantagem de 11 pontos.



No lado do Sport, Mariano Soso precisará buscar reação para tentar seguir na luta por uma vaga no G-6 da segunda divisão.



Ficha técnica

Náutico 3

Muriel; Arnaldo (Reginaldo), Betão, Igor Fernandes e Ryan (Gustavo Henrique); Samuel, Wenderson e Jean Carlos (Kauã Maranhão); Vinícius, Júnior Todinho (Paulo Sérgio) e Derek (Borasi). Técnico: Bruno Pivetti



Sport 1

Thiago Couto; Augusto Pucci (Claudinho), Marcelo Ajul, Marcelo Benevenuto e Raí; Fernando Sobral (Juan Alano), Willian Oliveira e Diego Hernández (Patrick de Paula); Chrystian Barletta, Marlon (Kervin Andrade) e Perotti (Neto Pessoa). Técnico: Mariano Soso

Local: Esportes da Sorte Aflitos (Recife/PE)

Gols: Vinícius (47’ do 1T), Jean Carlos (2’ do 2T), Gustavo Henrique (26' do 2T), Neto Pessoa (45' do 2T)

Cartões amarelos: Wenderson (NAU), Raí (Sport)

Público total: 10.056

Renda: R$ 569.746,50

Árbitra: Daiane Muniz (SP). Assistentes: Leila Naiara Moreira da Cruz (DF) e Maira Mastella Moreira (RS).

VAR: Rodolpho Toski Marques





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