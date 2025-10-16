A- A+

Futebol Náutico oficializa antecipação da eleição presidencial para dia 30 de novembro Pleito definirá quem será o próximo presidente do Timbu para o biênio 2026-2027

O Náutico oficializou nesta quinta-feira (17) a antecipação da eleição presidencial do clube, que definirá o próximo chefe do Executivo para comandar o Timbu no biênio 2026-2027. O pleito, como adiantado anteriormente pela Folha de Pernambuco, será no dia 30 de novembro. A votação será das 8h às 17h, nos Aflitos.





As categorias de associados aptas a votar são as de Grandes Beneméritos, Beneméritos, Eméritos, Patrimoniais, Contribuintes, Atletas, Remidos, Torcedores, Standard e Atletas do Hexa, desde que integrem o quadro social do clube há um ano, adimplentes há seis meses pelo menos.

A lista de sócios aptos a votar será divulgada até o dia 30 de outubro. Serão permitidas retificações até o limite de 20 dias antes do dia da eleição, ou seja, 10 de novembro de 2025.

Poderão concorrer aos cargos de presidente e vice-presidente do Náutico os associados que, na data do registro da chapa, estejam associados há, no mínimo, três anos ininterruptos, adimplentes há pelo menos um ano, com idade mínima de 30 anos, além de não terem condenação criminal transitada em julgado e sem benefícios por anistia que envolvam contribuições nos últimos dois anos.

O registro de chapas ocorrerá no período de 17 a 24 de outubro, com publicação no site oficial do clube e no quadro de avisos até 4 de novembro. Segundo o estatuto do Náutico, possíveis impugnações “deverão ser formuladas por escrito, devidamente fundamentadas

e acompanhadas de prova mínima, sendo vedadas manifestações anônimas, genéricas

ou desacompanhadas de elementos mínimos de comprovação”.

A decisão final da Comissão Eleitoral sobre possíveis impugnações será publicada até 10 de novembro. O órgão é formado por Bruno Batista (presidente), José Henrique Wanderley Filho (vice-presidente), Gabriel Cavalcanti Neto (secretário), além de outros dois membros: Eurico Correia de Barros Filho e Arnaldo de Lima Borges Neto.

Ao final do processo eleitoral, a Comissão proclamará eleita a chapa que obtiver

maior votação. A posse do presidente e vice ocorrerá até o quinto dia útil de 2026,

na forma estatutária.

Atual presidente do Náutico, Bruno Becker ainda não confirmou se vai tentar a reeleição. Quanto à oposição, há nos bastidores um grupo que tem se articulado para participar do pleito.

Histórico

Na eleição passada, em 2023, Becker venceu Alexandre Asfora, então candidato da antiga situação. Ele superou o adversário ao conseguir 934 votos (60,3%) contra 615 do oponente (39,7%).

