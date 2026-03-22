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Náutico Náutico: Em meio ao interesse do Cuiabá e pedido de aumento, Paulo Sérgio não encara Criciúma Atacante sequer foi relacionado por Hélio dos Anjos para o compromisso deste domingo (22)

O atacante Paulo Sérgio não estará presenta na estreia do Náutico na Série B, diante do Criciúma, às 16h deste domingo (22), nos Aflitos. Em meio à uma possível saída para o Cuiabá e uma pedida por aumento salarial, o jogador foi preterido pelo técnico Hélio dos Anjos.

Na última sexta-feira (20), em coletiva de imprensa, Hélio se mostrou incomodado e revelou bastidores da situação envolvendo o camisa 9. O treinador revelou a procura por parte do Cuiabá e comentou que o empresário de Paulo Sérgio pediu um aumento salarial à diretoria do clube pernambucano. Na ocasião, no entanto, o técnico afirmou que o jogador permaneceria na Rosa e Silva.

Paulo Sérgio é o artilheiro do Náutico na atual temporada. Durante a campanha do vice-campeonato estadual, o centroavante balançou as redes em oito oportunidades. Neste domingo, Juninho foi o escolhido por Hélio para fazer trio ofensivo com Dodô e Vinícius.

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